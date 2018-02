ORIGEM

Na trilogia O Cavaleiro das Trevas (2005-2012), o Tumbler é um protótipo criado por Lucius Fox, da Divisão de Ciências Aplicadas das Empresas Wayne. Foi projetado como um veículo militar fortificado, capaz de transportar dois soldados e suprimentos em espaços abertos, alcançar altas velocidades com estabilidade e até saltar sobre desníveis sem usar rampa. Em nenhum momento da trilogia o Tumbler é chamado de Batmóvel

Comprimento 4,57 m

Largura 2,84 m

Peso 2,3 toneladas

POTÊNCIA E VELOCIDADE

Seu motor a gasolina tem 500 cavalos, mas há também um jato-turbina movido a propano líquido, que adiciona 1,5 mil cavalos, usado para rápida aceleração ou impulsos para sair do solo. Apesar de seu armamento pesado, típico de um veículo militar, o Tumbler tem performance similar à de um carro esportivo (vide abaixo).

Tumbler (veículo do Batman)

Velocidade máxima: 320 km/h

0 a 100 km/h: 2,9 s

Lamborghini Centenário (veículo esportivo)

Velocidade máxima: 350 km/h

0 a 100 km/h: 2,9 s

Humvee (veículo militar)

Velocidade máxima: 115 km/h

0 a 100 km/h: 8,6 s

A) Chassi: possui uma couraça laminada com blindagem reativa, totalmente à prova de balas

B) Perfil aerodinâmico: entradas hidráulicas de ar mantém o veículo baixo e estável mesmo em alta velocidade

C) Lançadores de mísseis: mísseis balísticos padrão, camuflados sob a estrutura

D) Metralhadoras refrigeradas

E) RODAS

As duas frontais estendidas melhoram o amortecimento. Como não são ligadas em um eixo, podem rodar separadamente, realizando curvas precisas a qualquer velocidade. Cravos nos pneus aumentam a tração. Nas rodas traseiras, também sem eixo, são quatro pneus superswamper de 44 polegadas.

–PAINEL

F) Filtros de ar: contra ataques químicos, biológicos ou nucleares

G) Monitores de alta definição: visão multilateral do exterior, inclusive da traseira

H) Microfone: Reconhecimento vocal e ativação dos sistemas por voz

I) Joystick: com multicontrole sensível para facilitar a pilotagem

J) Uplink de navegação via satélite: oferece mapas detalhados das ruas, telhados e subterrâneos de Gotham. Também possibilita o piloto automático em rotas pré-programadas

MODOS DE DIREÇÃO

No Furtivo, o veículo diminui a angulação para dificultar a detecção por radares, alterna o motor para o modo elétrico (mais silencioso) e desliga os holofotes de halogênio. No modo de Navegação Noturna, utiliza câmeras térmicas. E no modo de Intimidação, intensifica luz e som e ameaça inimigos por meio do piloto automático.

COCKPIT

O equilíbrio giroscópio da cabine mantém o motorista inclinado verticalmente, independentemente da movimentação. Ao se deslocar para a posição de direção avançada, permite manobras especiais, controle manual das armas e ejeção do pod (veículo em duas rodas).

FONTES Livro O Cavaleiro das Trevas: Apetrechos, Armas, Veículos e Documentos da Batcaverna, extras dos Blu-rays Batman Begins, Batman – O Cavaleiro das Trevas e Batman – O Cavaleiro das Trevas Ressurge; site BatmanWiki