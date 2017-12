Marvel exibe cena inédita de “Pantera Negra” na CCXP

Neste sábado (9), o painel da Marvel Studios no terceiro dia da CCXP surpreendeu os fãs com materiais exclusivos de seus próximos lançamentos, com destaque para uma cena completa de Pantera Negra, que estreia em fevereiro de 2018, exibida em primeira mão para quem madrugou na fila do auditório principal.

A cena se passa em um cassino. T’Challa/Pantera Negra (Chadwick Boseman) e sua guarda real estão disfarçados à espera do vilão Ulysses Klaue (Andy Serkis), que se encontra com Everett K. Ross (Martin Freeman). Após uma piada com o braço amputado de Klaue (cortado por Ultron em Vingadores: Era de Ultron), Ross oferece uma mala de diamantes em troca do metal vibranium.

Quando a transação estava prestes a acontecer, T’Challa e as mulheres da guarda (Lupita Nyong’o e Danai Gurira) são descobertos, e uma empolgante cena de luta começa entre eles e os capangas de Klaue. O rei de Wakanda vai atrás do vilão, que revela pela primeira vez a arma sônica escondida em sua prótese do braço. Uma perseguição de carros encerra a cena.

Em seguida, os fãs puderam conferir uma versão estendida do trailer e acompanhar uma conversa com Danai Gurira (a Michonne de The Walking Dead), que subiu ao palco sob muitos aplausos. O diretor do filme, Ryan Coogler, também deu as caras, só que em uma transmissão ao vivo exibida no telão do auditório.

Homem-Formiga e Guerra Infinita

O assunto seguinte do painel foi Homem-Formiga e a Vespa. O público pode conferir, também em primeira mão, um divertido vídeo apresentado por Paul Rudd e Michael Peña, no qual fizeram uma breve retrospectiva do Universo Cinematográfico da Marvel até aqui. Logo depois, foi revelado que os dois estavam conversando com Michelle Pfeiffer, que viverá Janet van Dyne no filme, previsto para estrear em julho. Dentre os breves teasers e imagens conceituais mostrados, destaque para uma cena da Vespa em ação e um desenho de Hank Pym (Michael Douglas) vestindo um traje de encolhimento.

Já no fim do painel, Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, entrou ao vivo também pelo telão e apresentou o trailer estendido de Vingadores: Guerra Infinita, que até então havia sido exibido apenas na D23 e na San Diego Comic Con. Mas o momento mais marcante foi quando Feige pediu que procurassem a primeira pessoa da fila para o painel. Depois de identificada, ela recebeu a notícia que ganharia uma viagem para Los Angeles. Às vezes, ser um fã hardcore tem suas recompensas.