Em comemoração ao “May the 4th“, a Star Wars: Force for Change, uma iniciativa de caridade da Disney e da Lucasfilm, criou uma campanha para arrecadar até US$ 1 milhão para o Unicef, órgão das Nações Unidas focado na defesa do direito das crianças. Ela começou na quinta (3), e vai durar até o dia 25 de maio.

A #RoarForChange surgiu após este divertido vídeo de Han Solo: Uma História Star Wars, no qual o diretor do filme, Ron Howard, mostra como é o dia a dia no set com os comportamentos, digamos, peculiares do Chewbacca:

Como participar?

A campanha pede que os fãs postem no Facebook, no Instagram ou no Twitter um vídeo fazendo uma imitação do rugido do wookie. Para cada post público, curtida ou compartilhamento que use a hashtag #RoarForChange, um dólar será enviado para o fundo, até que o valor de US$ 1 milhão seja atingido. A quantia será usada para ajudar o Unicef no combate à desnutrição de crianças, fornecendo pacotes de alimentos prontos para consumo.

Uma iniciativa digna de Jedi, não é? Só não garantimos que o seu vídeo ficará tão bom quanto este aqui: