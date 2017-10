Todas as 31 aparições de Stan Lee nos filmes da Marvel até agora

SUGESTÃO Igor Felipe Rodrigues de Souza, Bela Vista de Goiás, GO

Considerando o lançamento de Thor: Ragnarok, o roteirista e cocriador dos principais heróis do universo Marvel já esteve em 30 filmes – e dublou um personagem em Big Hero 6.

O presidente de honra da Marvel Comics também já atuou na TV: foi o narrador da série O Incrível Hulk e do desenho Homem-Aranha e Seus Incríveis Amigos e, recentemente, apareceu em Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. e Marvel’s Agent Carter.

Confira abaixo todas as suas “pontas” e em que momento do filme ela acontece.

2000

X-Men

43min55

O quadrinista interpreta um vendedor de cachorro-quente na praia para onde o senador Robert Kelly foge

2002

Homem-Aranha

1h06min58

No primeiro encontro entre Aranha e Duende Verde, Lee salva uma garotinha dos destroços de um prédio

2003

Demolidor: O Homem sem Medo

12min57

Já com seus poderes, o jovem Matt Murdock impede que um desatento StanLee seja atropelado

2003

Hulk

12min03

Em seu primeiro papel com fala, ele interpreta o segurança do laboratório de Bruce Banner na cena inicial

2004

Homem-Aranha 2

50min40

De novo, Stan salva uma pessoa de destroços de um prédio, na primeira batalha entre o herói e o Doutor Octopus

2005

Quarteto Fantástico

43min53

Primeira aparição como personagem das HQs. Stan é Willie Lumpkin, o carteiro do Edifício Baxter

2006

X-Men: O Confronto Final

2min54

Lee e o roteirista Chris Claremont são vizinhos da jovem Jean Grey, quando Xavier e Magneto vão visitá-la

2007

Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado

19min36

O velhinho mais querido das HQs interpreta a si mesmo, barrado no casamento de Reed Richards e Susan Storm. (Lee também estava presente no casório de Reed e Susan nas HQs, em Fantastic Four Annual 3, de 1965)

2007

Homem-Aranha 3

39min53

Aparece ao lado de Peter Parker, lendo notícias na Times Square sobre o Homem-Aranha

2008

Homem de Ferro

1h08min12

Vestindo roupão e abraçado a duas mulheres, Stan é confundido com Hugh Hefner, criador da Playboy, por Tony Stark

2008

O Incrível Hulk

12min52

Bebe o refrigerante misturado com o sangue de Bruce Banner, engarrafado no Brasil, onde o cientista estava escondido

2010

Homem de Ferro 2

10min14

Durante a Expo Stark, Tony Stark o confunde novamente. Desta vez, com o jornalista e apresentador Larry King

2011

Thor

36min10

Lee é o motorista de uma caminhonete que tenta puxar com correntes o martelo Mjölnir caído na Terra

2011

Capitão América: O Primeiro Vingador

1h12min02

Ele está na cerimônia de homenagem ao Capitão. “Achei que ele fosse mais alto”, comenta

2012

Os Vingadores

2h09min56

No final do filme, ele dá entrevista a um telejornal. “Super-heróis em Nova York? Dá um tempo!”, diz, enquanto joga xadrez

2012

O Espetacular Homem-Aranha

1h37min33

É um bibliotecário com fones de ouvido que não percebe a briga entre Aranha e o Lagarto na escola

2013

Homem de Ferro 3

1h03min51

Stan Lee agora aparece como juiz em um concurso de misses. Nota 10!

2013

Thor: O Mundo Sombrio

52min50

Interpreta um paciente na clínica psiquiátrica onde Erik Selvig está internado. Ele pede seu sapato de volta ao cientista

2014

Capitão América: O Soldado Invernal

1h33min57

É o segurança no museu dedicado ao Capitão e descobre que alguém (o próprio Steve Rogers) roubou um uniforme do herói

2014

O Espetacular Homem-Aranha 2: A Ameaça de Electro

14min21

Faz o papel de um dos convidados na formatura do colegial de Peter Parker

2014

Guardiões da Galáxia

15min58

É uma das pessoas no planeta Xandar observadas por Rocket e Groot enquanto caçam criminosos

2014

Big Hero 6

1h40min57

Seu primeiro papel de dublagem nos cinemas: ele dá voz ao pai de Fred na cena pós-créditos

2015

Vingadores: A Era de Ultron

25min15

Lee é um veterano da 2ª Guerra Mundial que aceita uma bebida asgardiana de Thor na festa na Torre dos Vingadores

2015

Homem-Formiga

1h46min36

No final do filme, quando o herói é procurado pelo Falcão, Lee aparece como um barman

2016

Deadpool

1h11min13

Mais um filme que coloca o velhinho num ambiente jovem: Lee é DJ e MC em um clube de striptease

2016

Capitão América: Guerra Civil

2h14min43

É um funcionário dos correios que entrega uma encomenda para Tony Stark, chamando-o de “Tony Stank” (“Tony Fedido”)

2016

X-Men: Apocalipse

1h12min15

O quadrinista e sua esposa assistem ao lançamento das ogivas nucleares provocado por Apocalipse

2016

Doutor Estranho

1h18min16

Está dentro de um ônibus, lendo uma revista, enquanto Estranho e Mordo enfrentam inimigos nas ruas

2017

Guardiões da Galáxia Vol. 2

1h23min49

Com uma roupa de astronauta, ele conversa com três Vigias, enquanto Rocket, Groot, Yondu e Kraglin tentam chegar a Ego

2017

Homem-Aranha: De Volta ao Lar

“Acho que conheço esse cara”, ele afirma, ao ver o herói impedindo um assalto

2017

Thor: Ragnarok

Lee é o barbeiro maluco que usa suas mãos mecânicas para tosar a juba do Deus do Trovão

Ele é um Vigia?

Fãs da Marvel começaram uma teoria de que Lee seria a versão cinematográfica do Vigia – uma criatura milenar que habita o Multiverso da Marvel com o único objetivo de observar e acompanhar os planetas onde há vida inteligente.Por isso, ele está em tantos lugares ao mesmo tempo (mesmo em filmes de diferentes distribuidoras, como a Fox, a Sony e a Disney). A cena de Guardiões da Galáxia Vol. 2 confirmou a hipótese. “Sempre achamos que seria divertido”, afirmou o chefão do Marvel Studios, Kevin Feige

