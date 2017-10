Teoria da conspiração: o assustador Efeito Mandela

Ilustra Wildner Lima

NELSON MANDRAKE

Fiona Broome, pesquisadora de fenômenos sobrenaturais, acreditava que Nelson Mandela, uma das pessoas mais importantes do século 20, havia morrido durante a década de 1980, na prisão. Só que era 2010 e ele ainda estava vivo. Podia ser apenas uma confusão mental, um mero esquecimento. Mas logo as coisas se complicaram

LAVAGEM CEREBRAL

Em conversas com outras pessoas em uma convenção nerd, Broome percebeu que muita gente também acreditava que o líder sul-africano morrera nos anos 80. No mesmo evento, ela constatou exemplos mais triviais: as pessoas se lembravam de episódios de Jornada nas Estrelas que jamais existiram! Broome, então, criou a teoria do Efeito Mandela

MIL MUNDOS

Em suas muitas pesquisas, ela se deparou com duas teorias assustadoras. Uma considerava a existência de universos paralelos, enquanto a outra abordava uma realidade em que todos nós vivemos em uma grande e inescapável simulação de computadores (mais ou menos como em Matrix). Ambas as teorias corroboravam a tese do Efeito Mandela

UM PÉ EM CADA CANOA

Segundo a teoria do Multiverso, nós transitamos de um universo para outro sem perceber, e fatos cotidianos acontecem de maneiras diferentes em cada uma dessas realidades. Sendo assim, Nelson Mandela poderia mesmo ter morrido nos anos 80 em um outro mundo

É TUDO MENTIRA

A segunda teoria especula que a humanidade é apenas um conjunto de vários testes de computação realizados por entidades desconhecidas – ou pelas máquinas que teriam nos criado. Essas memórias inexistentes não passariam de falhas digitais – um bug na matrix, por assim dizer. Segundo o astrofísico-celebridade Neil deGrasse Tyson, há 50% de chances de estarmos vivendo em uma simulação

HAJA TEXTÃO

Nos últimos anos, a teoria do Efeito Mandela ganhou muita força na internet. No site Reddit, existe um subfórum com mais de 40 mil pessoas inscritas. Lá, elas compartilham histórias, debatem ideias e se impressionam com a dimensão do efeito na vida de cada um. De 2015 para cá, as buscas no Google se multiplicaram por dez

“FILMAÇO, EU TAMBÉM VI!”

Um dos casos mais emblemáticos é de um filme chamado Shazaam, estrelado pelo comediante americano Sinbad. Muitos usuários do Reddit juram que assistiram. Buscas na internet revelam cartazes e imagens promocionais do longa

Vários elementos nessas ilustrações desta página foram alvos do Efeito Mandela . Faça o teste e veja se você foi afetado

Por outro lado…

A psicologia ajuda a explicar o fenômeno

Nelson Mandela , que ficou preso entre os anos 60 e 90, morreu em 2013 e teve um dos funerais mais divulgados e comentados da história

, que ficou preso entre os anos 60 e 90, morreu em 2013 e teve um dos funerais mais divulgados e comentados da história A chance de vivermos em uma simulação é de 50% porque não há como provar que isso é verdade ou mentira. Questão de estatística

A teoria do Multiverso foca na possibilidade de partículas ocuparem dois lugares ao mesmo tempo. Ou seja, se neste Universo você lê a ME e Mandela morreu, em outro você pode ser um esquimó e Mandela estar vivão. Mas ainda não é possível comprovar isso

morreu, em outro você pode ser um esquimó e estar vivão. Mas ainda não é possível comprovar isso A história de Shazaam cresceu tanto que o próprio Sinbad precisou vir a público e dizer que não, esse filme não existe

Na cultura pop, o Efeito Mandela funciona como essas letras erradas de música que ficam mais famosas que os versos originais

funciona como essas letras erradas de música que ficam mais famosas que os versos originais A explicação mais racional para a teoria são memórias falsas, fenômeno estudado pela psicologia desde a década de 1970. Essas informações deturpadas têm uma relação com algo que de fato aconteceu. Por exemplo: no ano do suposto lançamento de Shazaam, o ex-jogador de basquete Shaquille O’Neal estrelou Kazaam, cujo roteiro era extremamente parecido com o do filme que nunca existiu

