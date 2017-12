5 diferenças entre o modo como homens e mulheres sonham

Pesquisadores da Universidade da Pensilvânia realizaram tomografias de cérebros de aproximadamente mil homens, mulheres, meninos e meninas e constataram diferenças marcantes entre eles. Os cérebros dos homens, por exemplo, estão conectados de frente para trás, com poucas conexões entre os dois hemisférios. Já nas mulheres, mais conexões se cruzam da esquerda para a direita. Essas diferenças podem até não traçar um padrão para o que sonha cada um dos gêneros, mas apontam quais as tendências de sonho mais comuns entre homens e mulheres. O estudo foi divulgado na publicação científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

1) CONEXÕES DIFERENTES

A pesquisa demonstrou que mulheres costumam ter maior capacidade de emoção, portanto, a duração e a complexidade de seus sonhos também são maiores. Elas também usam o hemisfério cerebral direito, responsável pela memorização, mais que os homens e por isso sonham mais com rostos e interações sociais. Já os homens, por serem mais racionais, tendem a não valorizar muito a própria imaginação e se limitariam a ter mais sonhos espaciotemporais.

2) TERROR SOB OS LENÇÓIS

Uma pesquisa encomendada pela psicóloga britânica Jennie Parker, da Universidade do Oeste da Inglaterra, propôs a investigar a incidência de pesadelos em 100 mulheres e 93 homens. O resultado? Elas sofrem mais! Sim, mulheres teriam dois a quatro pesadelos para cada um relatado pelos homens, mas ainda sem explicação científica. Quanto ao conteúdo, perdas de entes queridos e confinamentos aparecem no topo. Já eles, sonham mais com agressões físicas.

3) SÓ PENSAM NAQUILO

Durante a investigação da doutora Parker, os participantes tiveram de escrever um diário de sonhos desagradáveis e prazerosos, sendo que o segundo diferiu entre os gêneros apenas em um quesito: sexo. Os homens viajam no assunto. Já as mulheres, poucas delas, relataram ter sonhos eróticos, mais com beijos e carícias. A explicação para isso estaria no consumo diário de pornografia por homens e mulheres… o que dispensa comentários, claro!

4) COISA DE MACHO

De acordo com André L. Souza, professor de psicologia cognitiva da Universidade do Alabama, nos EUA, algumas pesquisas demonstram que 67% dos homens tendem a sonhar mais com outros homens do que com mulheres, e independe se o cara é gay ou não. A razão por trás disso seria um traço primitivo de disputa territorial desenvolvido na psique. Já as mulheres sonham igualmente com ambos os sexos. Dá para entender?

5) SOMOS TÃO PRIMITVOS

Segundo Marco Antonio Spinelli, mestre em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP, temas heroicos, com direito a batalhas, vilões e donzelas em apuros, são mais comuns nos sonhos dos homens do que nos das mulheres. Entre elas, em geral, existe uma tendência maior de sonhar com relacionamentos, sentimentos e pessoas da família. “Mesmo os sonhos eróticos femininos tendem a ser mais contidos, está nos genes¿ da mente a busca por proteção”, justifica o médico.

CONSULTORIA Andre L. Souza, professor de psicologia cognitiva da Universidade do Alabama, e Marco Antonio Spinelli, mestre em psiquiatria pela Faculdade deMedicina da USP