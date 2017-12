1) CAIR

Chamado pelos médicos de mioclonia única do adormecer, aquela sensação de estar caindo de algum lugar bem alto enquanto sonha acomete 25% das crianças e adolescentes. Segundo os especialistas isso é comum e ocorre, normalmente, enquanto o corpo passa do estágio mais leve do sono para aquele mais profundo e é surpreendido por um relaxamento dos músculos rápido demais.

2) EM PRETO E BRANCO

Parece bizarro, mas, em média, 12% das pessoas só sonham em preto e branco. Segundo os cientistas da Universidade de Jiaotong, na China, isso é mais comum para pessoas que têm ou tiveram pouco acesso à TV em cores ao longo da vida, ou seja, pessoas com mais de 55 anos. A pesquisa também provou que na década de 1940, três quartos dos americanos “nunca” ou “raramente” viam cores em seus sonhos.

3) TRAIÇÃO

Se você sonhou que está sendo traído, calma! Esse tipo de sonho, conforme os especialistas da Universidade de Maryland, nos EUA, é um dos mais propensos a acorrer entre os casais e pode indicar tanto uma dependência emocional, como desconfiança e até mesmo medo de perder o parceiro. Sonhos de infidelidade podem desencadear conflitos entre os casais e até “esfriam” o sentimento e a intimidade. Para chegar a esta conclusão, a pesquisa foi feita com 61 pessoas entre 17 e 42 anos, que estavam juntas por pelo menos seis meses.

4) VIOLÊNCIA

Agressão física e conflitos pessoais estão presentes de 35% a 55% dos pesadelos das pessoas, concluiu em 2014 a Universidade de Montreal, no Canadá, após ouvir 331 participantes que mantinham diários de seus sonhos. Ainda, de acordo com o estudo, pesadelos seriam significantemente mais propensos a conter temas de fracasso, morte, problemas de saúde, perseguição e forças malignas. Para a pesquisa, sonhos recorrentes deste tipo indicam estresse emocional ou sensação de perseguição.

5) TRAGÉDIAS

Grávidas sonham mais com catástrofes como terremotos e incêndios, concluiu um estudo encomendado pela Universidade de Columbia, nos EUA, que coletou em 1990 mais de mil sonhos de 67 gestantes. Para os cientistas, o descompasso nos ciclos do sono, provocado pelo incômodo da gestação, facilitaria tais pesadelos, sugerindo possíveis temores de complicações durante a gravidez.

FONTES Livros Dreaming: An Introduction to the Science of Sleep, de J. Allan Hobson, e Jung e a Interpretação dos Sonhos, de James A. Hall