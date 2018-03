As 10 estátuas mais feias do mundo

10. Rei Fantasma

Onde – Fengdu, China

O monumento fica na “cidade dos fantasmas”. O local tem mais de 2 mil anos e abriga várias estátuas bizarras, que fazem referência à vida após a morte. O Rei Fantasma fica afundado em uma montanha e pode ser visto de todos os cantos da vila – inclusive detém o título de maior escultura em pedra, com 138 m de altura e 217 m de largura. A obra, junto com as demais representações de fantasmas e demônios, assusta turistas e serve como um alerta para todos aqueles que não praticam o bem

9. Dois Amantes

Onde – Puerto Montt, Chile

Esse casal é a prova de que o amor pode se manifestar de formas estranhas. Os amantes parecem totalmente indiferentes às pessoas que passam por ali. Com expressões vagas, eles criam um clima melancólico e essa energia meio “deprê” já fez com que a estátua fosse pichada várias vezes e se tornasse mural de recados de pessoas que não se deram bem no amor

8. Fiesta Dancer

Onde – Universidade do Novo México, Albuquerque, EUA

Os dançarinos coloridos, esculpidos por Luis Jimenez, chamam a atenção pela maneira como o artista estampou o rosto de seus personagens – os “americanos-mexicanos”, como ele costumava descrever. Para alguns, as feições estão desfiguradas e manchadas, mas, para outros, são uma expressão da arte e genialidade de Jimenez. O Nome – “Jarabe” representaria o lado mexicano – já que se trata de um dos gêneros musicais dos mariachis

7. O Gigante Verde de Sylt

Onde – Ilha Sylt, Alemanha

Quem visita a ilha de Sylt se depara com uma arte bem peculiar em frente à estação de trem da cidade. Uma família de gigantes verdes recebe os visitantes. As figuras ficam inclinadas, empurradas por uma forte ventania. Os adultos sopram, e as crianças aparecem com a cabeça ao contrário. Pela excentricidade, o monumento se tornou parada obrigatória para todo turista que passa por ali

6. Laykyun Setkyar

Onde – Monywa, Birmânia

Essa estátua, representando o Buda Gautama, é a segunda mais alta do mundo, com 116 m. De longe, o dourado do gigante chama a atenção e contrasta com a pobreza da cidade. Por dentro, os turistas podem subir 32 andares de escada e encontram, a cada patamar, descrições do inferno. E não para por aí! Junto com ele, outros dois Budas foram construídos – um deitado à sua frente, e outro, menor, sentado na parte mais baixa da planície. O conjunto da obra levou dez anos para ficar pronto e foi inaugurado em 2008

5. Ozymandias on the Plains

Onde – Amarillo, Texas, EUA

As pernas gigantes surgem no Deserto de Amarillo. Elas foram encomendadas por um milionário chamado Stanley Marsh 3 e inspiradas nas ruínas do império de um rei egípcio, Ramsés II – conhecido como Ozymandias. Já as bizarras meias esportivas foram pintadas após um ato de vandalismo – sinal de que os moradores preferem que as pernas do rei estejam sempre bem aquecidas

4. Posankka

Onde – Turku, Finlândia

Na dúvida, faça tudo numa escultura só. Dessa ideia teria nascido Posankka, um híbrido criado pelo finlandês Alvar Gullichsen, que misturou o conceito de um pato de borracha com partes de um porco e uma bunda. E, para completar, no Natal a criatura ainda ganha um chapéu de Papai Noel! De acordo com declarações do próprio artista, a obra é uma crítica à tecnologia e uma representação do conflito entre a cultura popular e a alta cultura. Vai entender…

3. Fonte de Burnside

Onde – Worcester, Massachusetts, EUA

Essa estátua de bronze divide opiniões pela dupla interpretação. Em 1905, um homem chamado Harriet Burnside presenteou a cidade de Worcester com o monumento. Conhecida também como “O Garoto com a Tartaruga”, a arte simboliza uma criança que passeia nas costas do réptil. Mas os mais maliciosos dizem que o animal está sendo molestado pelo menino – principalmente pela expressão perplexa do bicho

2. Chacan

Onde – Instituto de Microbiologia da Universidade de Tübingen, Alemanha

Qual fachada poderia representar melhor um instituto de microbiologia? Fungos e bactérias seriam as respostas mais óbvias. Mas uma universidade alemã resolveu esculpir uma vagina gigante em pedras de mármore. A obra, do artista peruano Fernando de la Jara, tem quase 4 m de altura e está há mais de 13 anos na instituição. Apesar da bizarrice, a escultura foi avaliada em quase R$ 360 mil! Em junho de 2014, um estudante norte-americano ficou preso no vaginão de Tübingen e foi resgatado por um time de 22 bombeiros

1. Fonte de Kindlifresser

Onde – Berna, Suíça

A estátua é uma das fontes mais antigas da cidade suíça de Berna e assusta quem passa por ali desde 1546. Vestida com roupas medievais e um chapéu estranhíssimo, uma criatura maligna aparece mastigando a cabeça de uma criancinha. Ao seu lado, outros bebês apavorados aguardam o seu destino sombrio. Não se sabe ao certo o significado dessa arte bizarra e medonha, mas alguns acreditam que seja uma referência a Cronos, da mitologia antiga, que comeu seus filhos para impedir que eles tomassem o seu trono. Mas a explicação mais provável seria a de que o chafariz foi criado para amedrontar as crianças locais, mostrando o que acontece com aqueles que não se comportam e não obedecem aos pais

