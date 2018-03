As piores homenagens das empresas ao Dia das Mulheres este ano

1) Para começar, estes cílios instalados nos semáforos de Curitiba

tinha tanta coisa boa e efetiva que o governo poderia fazer dai ele vai lá e coloca CÍLIOS no SEMÁFORO pic.twitter.com/BlgGN32Teo — nathaly (@naahkmiecik) March 8, 2018

Um tanto quanto brega, não?

2)Esta iniciativa do Luziânia acabou tendo a reação oposta

Por que mulheres que vão ao estádio sozinhas também não podem entrar de graça? A homenagem acabou recebendo críticas ao invés de elogios.

3) O logo invertido de uma unidade do McDonald`s, nos EUA

A ideia era fazer um “W” em referência a palavra “Women”, mas além de ser meio preguiçoso, gerou diversas reclamações por lá em relação às condições de trabalho impostas para as funcionárias.

4) Ou esta campanha do McDonald`s brasileiro

Eu tentando acertar na vida to só o McDonalds dando folga pros homens e como homenagem fazendo elas trabalharem mais pic.twitter.com/91Z3kV6gvC — isabella degan (@isadegan) March 8, 2018

Parece que a lanchonete do palhaço está com problemas para emplacar algo neste dia. Apesar da empresa comunicar que os funcionários homens não haviam recebido folga, mas sim realocados em outras unidades, muita gente não entendeu – e fez piada com a placa.

No Facebook, eles explicaram o que aconteceu

5) Este açougue elevou as homenagens a outro nível

encerra o dia da mulher pois ja temos um campeao pic.twitter.com/KOgWDMiiN9 — João Márcio (@joaomarcio) March 8, 2018

Não sabemos o que é mais bizarro nesta imagem: a carne em forma de coração, a letra “D” desproporcional ao resto da imagem ou a ideia de que eles vão fazer um churrasco com tudo isso depois.