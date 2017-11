Canhões e tesouros: testamos a escape room de piratas do Escape60

Na mais nova escape room criada pela equipe do Escape60, você e mais sete amigos podem realizar o sonho de virarem corsários dos sete mares. Mas não há muito tempo para comemorar: um tripulante traiu o grupo, prendeu todos no convés do navio Montserrat e alertou as autoridades da Coroa Holandesa. Vocês terão só 60 minutos para encontrar um jeito de escapar.

Esse é o mote por trás da sala Os Piratas de Montserrat, lançamento da unidade Rebouças (SP) da franquia Escape60. Como toda escape room, esse desafio consiste em resolver uma série de enigmas de lógica, quebra-cabeças e charadas que eventualmente libertam a porta principal.

Um dos pontos fortes do Escape60 em relação à concorrência sempre foi a caracterização dos ambientes, com decoração sofisticada e que realmente coloca os participantes “no clima” da brincadeira. A nova sala, apesar de pequena, conta com todos os clichês que você imagina num filme de pirata: barris, canhões, mapas do tesouro, cordame, pernas de pau, luneta, crânio, leme, garrafas de bebidas e moedas de tesouro. E vários desses elementos cenográficos fazem parte dos enigmas que terão de ser decifrados.

Por falar em clichês (desta vez, das escape rooms), Os Piratas de Montserrat abusa dos famigerados cadeados, que quase toda sala de escape tem. Há versões que abrem com letras, com números e até com uma sequência de direções (para cima, para baixo, esquerda e direita). Mas também há portas e compartimentos com outros mecanismos bem diferentes, que certamente surpreenderão quem já é viciado nesse tipo de diversão.

A equipe da ME suou, mas conseguiu sair, com uma sobra de quase 7 minutos. Nossa dica: prepare para colocar os neurônios para funcionar. Os puzzles são variados, incluindo labirintos, cálculos matemáticos, observação de padrões, desafios de lógica e até mensagens em luz negra. Pra piorar, tem muita pista falsa no caminho… Mas se tem uma coisa que todo pirata entende é navegar por águas turbulentas, não?

ESCAPE 60 – Os Piratas de Montserrat

Avenida Rebouças, 765

Cerqueira César – São Paulo/SP

CEP: 05401-100

Sexta e sábado, das 10h às 23h50

Todos os outros dias, das 10h às 22h30

Telefone: (11) 3061-1911

www.escape60.com.br