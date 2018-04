Como abrir uma fechadura com um grampo

–

1. Com apenas um grampo não dá, mas com dois sim. Desentorte um deles com a mão até que fique dobrado ao meio num ângulo de 150 graus. Com um alicate, remova a bolinha da haste mais reta. Em seguida, introduza essa ponta no alto da fechadura, curvando-a levemente para cima para que a extremidade fique como a de uma cureta de dentista

2. Sem tirar o primeiro grampo, introduza o segundo na parte inferior da fechadura por cerca de 2,5 cm (atenção: introduza a extremidade em que o arame faz volta, não a outra). Na sequência, pressione o grampo com os dedos firmemente para baixo até que ele se ajuste em um ângulo de 90 graus

3. Dentro da fechadura, há uma fileira de pequenos pinos que atravessam um cilindro inferior. Na porta trancada, esses pinos ficam desalinhados, impedindo que o cilindro gire. Quando você encaixa uma chave, ela alinha esses pinos, de modo que o cilindro consegue virar, abrindo a porta

4. Para abrir com os grampos, após encaixá-los conforme descrito, é preciso ser ágil: você precisará acioná-los quase ao mesmo tempo. Enquanto o primeiro grampo levanta o pino, o outro gira o cilindro para travá-lo (no sentido em que a chave gira para abrir a porta). Não adianta fazer uma coisa sem a outra

5. Comece a levantar os pinos pelo fundo. Cada vez que um dos superiores se trava, escuta-se o clique de sua respectiva mola retraindo-se acima da linha de corte (e a fechadura gira um pouquinho mais). Com todos os pinos separados, o grampo em “L” consegue rotacionar o cilindro por inteiro e destravar a porta

TdF sugeriu – Maria Eduarda

CONSULTORIA Equipe técnica da empresa de ferragens Arouca Fechaduras / FONTE Site art-of-lockpicking.com