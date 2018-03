Como é feita a exumação de um cadáver?

Um corpo pode ser retirado da terra para dar espaço a outros em cemitérios ou para descobrir a causa de uma morte mal explicada. Os ossos são retirados da sepultura e colocados em urnas menores, gavetas ou vão para a cremação. No caso de mortes suspeitas, antes de irem para as urnas, os corpos passam por exames periciais.

Toda exumação, exceto as que atendem a um pedido judicial, tem que ser feita após três anos da morte, pelo menos. Ao abrirem o caixão, os coveiros usam luvas, respirador e macacão para evitar contaminações por bactérias, baratas e insetos que cobrem o corpo. Lascas de roupa e pele são jogadas num saco de lixo, junto com o caixão, e levadas a um aterro. Já os ossos podem seguir para o Instituto Médico Legal (no caso de investigações). Também podem ser alocados em ossários ou até mesmo incinerados.

Defuntos célebres, como Charles Chaplin, Evita Perón e Che Guevara já foram exumados. No Brasil, já tiraram da cova o presidente João Goulart e o imperador dom Pedro I.

CSI do além

Partes do corpo podem dar pista dos momentos que antecederam a morte

1) CABELOS – Se uma pessoa foi envenenada, resquícios da substância podem estar nos pelos, assim como em pequenas amostras do solo em que foi enterrada

2) TUMORES CALCIFICADOS – Formações desse tipo podem deixar marcar nos ossos, indicando a ocorrência de câncer e uma possível causa mortis

3) SANGUE – Manchas pardas nos ossos duram muitos anos e podem ser uma evidêncida de hemorragia interna

4) OSSOS – Raios X indicam o estágio de desenvolvimento dos ossos, revelando a idade na ocasião do óbito. Marcas indicam se houve fratura e quando ocorreu. Restos de metais ou fragmentos de bala incrustados podem indicar algum crime

5) DENTES – Pela arcada dentária é possível saber se a pessoa estava saudável ou desnutrida nos dias que antecederam sua morte

6) ÚTERO – Alterações no tamanho desse órgão ou pequenos ossos fetais podem indicar gravidez no momento da morte

7) UNHAS – Dependendo das substâncias encontradas nelas, é possível saber se a pessoa comia carne ou era vegetariana, por exemplo

Pergunta da leitora – Juliana Pogogelski, Ponta Grossa, PR

CONSULTORIA Livro Medicina Legal, de Genival França / FONTES Serviço Funerário do Município de São Paulo, Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo