Como funciona uma máquina de tatuagem?

ILUSTRA Rômulo Pacheco

EDIÇÃO Felipe van Deursen

1. Ao pisar no pedal, o tatuador controla a energia elétrica liberada pela fonte. É o mesmo princípio da maquininha dos dentistas

2. A energia passa por duas bobinas de fio de cobre, gerando forças eletromagnéticas que atraem o batedor para baixo

3. Ao ser puxado, como um ímã, o batedor empurra todo o conjunto em direção à pele, perfurando-a

4. Junto com a mola dianteira, a chave de relê controla a corrente elétrica. Quando o batedor desce, a mola se desprende da chave e quebra o circuito

5. Assim, as bobinas se desmagnetizam e a agulha é puxada de volta, reiniciando o processo

Para cobrir 5 cm quadrados de pele, a máquina faz até 28 mil perfurações!

ESPETADAS

Há dois tipos de agulhas, cada um com usos próprios

TRAÇO (RS)

A round liner tem até 15 microagulhas soldadas – quanto mais agulhas, mais grosso o traço. A round shader tem até 18 microagulhas, mais espaçadas. Serve para sombreamento

PINTURA (M)

A flat é soldada de forma linear e pode ser reta ou curva – que oferece melhor acabamento em alguns tipos de pintura, como geométricas. A magnum é, basicamente, uma flat alternada, com microagulhas mais altas e outras mais baixas. É usada para preenchimento de grandes áreas, em que não é essencial muita precisão. Ela pode passar de 30 microagulhas e, por isso, causa mais trauma na pele

ETERNA

Por que a tatuagem não sai

Tatuagem não sai porque a tinta é depositada na camada intermediária da pele, a derme, que não sofre renovação. Mas, caso não tenha sido bem feita, ela pode não tingir corretamente a derme. Aí, o resultado, depois de um tempo, é um borrão na pele

Consultoria João Gabriel Roquini, tatuador do Santo Corvo Tattoo Studio (São Paulo), e Ivan Coelho, engenheiro mecânico e mestre em engenharia química pela Unicamp

