Como ganhar os melhores brindes da CCXP 2017

Os pôsteres, bottons e adesivos da Netflix são os prêmios de participação do estande. Você ganha se brincar em qualquer ativação: o jogo de tabuleiro de Narcos, a foto no cenário de Jessica Jones ou Star Trek Discovery ou se, por exemplo, não conseguir pegar uma Okja na máquina de garra. São 20 pôsteres, incluindo um exclusivo de Big Mouth feito para o Brasil, com os personagens dando uma sarrada na avenida Paulista. O único problema é que não dá para escolher qual pôster ou bottom. ANTES de entrar na fila, veja quais estão disponíveis perto do supervisor da atração. DIFICULDADE: fácil

Para ganhar a pelúcia da Okja, no estande Netflix, é preciso pescá-la. numa daquelas tradicionais máquinas com garra. O problema é que a garra só tem dois dedos. Tente encontrar uma Okja que esteja bem alinhada com a garra, de modo que ela feche ao redor da barriga do bichinho. DIFICULDADE: alta

Para ganhar camisetas ou boné da Netflix, há duas opções. Você tem que ficar em primeiro lugar no quiz eletrônico que rola pelo celular, de 15 em 15 minutos. No pico, cerca de 30 pessoas estão na disputa. O outro caminho é vencer o jogo de torta na cara que rola no palco nas horas pares. Mas, para isso, você precisa de uma equipe de seis pessoas – e só o capitão do time leva a camiseta ou o boné.

DIFICULDADE (quiz): média

DIFICULDADE (torta na cara): alta

Para ganhar um baralho ou a tag de The Walking Dead, basta tirar uma foto no cenário da série no estande dos canais Fox e postar nas redes sociais com #CanaisFoxNaCCXP. DIFICULDADE: fácil

Para provar uma rosquinha do Homer Simpson, são duas tarefas. Primeiro, tire uma foto na estátua de Jebediah Springfield e poste com #CanaisFoxNaCCXP. Mostre à promotora e ela lhe dará uma coroa com o cabelo de um dos personagens. Aí você vai em outra fila e tem que acertar dois discos na boca de Homer. Mas você só tem três tentativas. DIFICULDADE: média

A garra humana do National Geographic Channel, no estande dos canais Fox, tem a melhor e mais incrível variedade de brindes da feira. São bonés, camisetas, bichos de pelúcia, cantil, porta-passaporte e até um binóculo profissional. Mas a atração só aceita duplas: um fica pendurado na garra e o outro usa o joystick para posicionar o parceiro. O único porém: a dupla só tem direito a UM brinde. DIFICULDADE: média

No estande da Leya, você pode ganhar chaveiros, pôsteres ou cupons de desconto na loja. Basta encarar uma fila razoável e girar a roleta. DIFICULDADE: fácil

Para ganhar um par de meias da Lupo, basta tocar o sino no final da escalada. Quem chegar primeiro, ganha um voucher para trocar por qualquer par da loja. Mas atenção: a atração não fica aberta o tempo todo. DIFICULDADE: fácil

No estande da Hello Kitty, você pode ganhar doces ou um kit de produtos para o cabelo. Basta jogar aqueles joguinhos de garra e, dependendo da bola que você pegar, ganha doce, o kit ou 10% de desconto na loja. DIFICULDADE: fácil

Mochilas de Gotham, DC Legends of Tomorrow e Supergirl são a recompensa para quem topar ser içado no ar e transformado em GIF, “voando” feito a Supergirl. Estoque limitado. DIFICULDADE: fácil

Já para ganhar a mochila de Tomb Raider você só precisa vencer um rival na parede de escaladas no estande da Warner. Não se preocupe: ela não é tão alta. E o perdedor ainda ganha prêmio de participação: bottons, pôsteres e chaveiros, entre outros. DIFICULDADE: média

Para levar a mochila de Jogador Nº 1, passeie pelo cenário do filme no estande da Warner. Em alguns momentos, de surpresa, a promotora distribui o brinde a todos que postarem uma foto do local nas redes sociais com #JogadorN1 e #WarnerNaCCXP. DIFICULDADE: fácil

Para a mochila de Rampage – Destruição Total, bata atingir a pontuação máxima de um medidor de força (aquele brinquedo em que você dá uma marretada num sensor). Em alguns momentos, o brinde também será distribuído a quem postar fotos do estande com #RampageFilme e #WarnerNaCCXP. Dificuldade: média

Também no estande da Warner, tire uma foto com a estátua da Aquaman e poste nas redes sociais com #Aquaman, #LigadaJustiça e #WarnerNaCCXP para ganhar a mochila. Vá cedo, o estoque é limitado. DIFICULDADE: fácil

