É verdade que existem campos de concentração nos EUA?

ALERTA GERAL

Em 1979, o presidente dos EUA, Jimmy Carter, criou a Agência Federal de Gestão de Emergências (Fema, na sigla em inglês). O objetivo dela é coordenar respostas e esforços do país em situações de grandes tragédias no território, como desastres naturais ou atentados terroristas. Mas essa seria uma função de fachada

PRIMEIROS RUMORES

Em 1982, o movimento de extrema direita Posse Comitatus, caracterizado pela postura antigoverno e antissemita, divulgou uma tese que dizia que o propósito da Fema era aprisionar patriotas exaltados e pessoas conservadoras e antigovernistas. A agência só estaria aguardando o momento certo para instaurar a lei marcial no país (quando autoridades militares assumem o controle do Estado em momentos cruciais)

TERRORISMO DOMÉSTICO

Em 1995, a teoria ganhou força após o atentado de Oklahoma, em que o americano Timothy McVeigh matou 168 pessoas. A Fema foi acionada para lidar com a tragédia, e a comissão do Senado que discutia terrorismo doméstico abordou a possibilidade de a agência administrar campos de concentração. Na mesma época, o documentário America Under Siege (“EUA sitiados”) mostrava um suposto campo da Fema

GRUPOS PERSEGUIDOS

A Fema também estaria grudando misteriosos adesivos nas caixas de correio, cada um indicando o destino das pessoas. Ponto azul: campo de concentração. Rosa: trabalho forçado. Vermelho: tiro na cabeça. Além disso, cerca de 500 mil caixões de plástico vazios teriam sido vistos em Atlanta, prontos para serem usados

AUSCHWITZ AMERICANO

Até 800 campos estariam prontos para receber as pessoas. Vazios (por enquanto) e fortemente protegidos, eles se espalhariam por todo o território. Alguns teriam até câmaras de gás, como os campos nazistas. Vagões de trem já estariam sendo usados para sumir com cidadãos indesejados

NÃO SERIA A PRIMEIRA VEZ

Após o ataque do Japão a Pearl Harbor, em 1941, o presidente americano Franklin D. Roosevelt realocou mais de 100 mil americanos de ascendência japonesa que viviam, em sua maioria, na costa oeste do país. Isso sem contar a expulsão dos indígenas de suas terras ancestrais, no século 19. Então, os campos da Fema teriam um precedente histórico no país

CULPA DO OBAMA!

Durante o governo Barack Obama (2009-2016), a teoria ganhou mais força. Discursos de senadores e deputados, programas na Fox News e filmes postados na internet espalharam seus rumores. Foi o caso de Amerigeddom, de Mike Norris (filho de Chuck Norris). Blogs revelaram que Obama estaria construindo shoppings de fachada para aprisionar americanos e que todos os portadores de armas seriam presos

Por outro lado

Teoria é mais popular na direita dos EUA

O Posse Comitatus espalha teorias conspiratórias há décadas e usa esse clima de paranoia em prol de sua agenda preconceituosa

Nos anos 2000, as lendas dos campos se esvaíram porque os EUA estavam preocupados com o terrorismo internacional – o inimigo agora estava fora do país

Os campos de America Under Siege são instalações da Amtrak, empresa ferroviária estatal dos EUA

Outros campos divulgados na internet são, na verdade, bases de treinamento das Forças Armadas

Os “caixões” existem. Mas eles são forros para sepulturas, usados para proteger caixões e evitar a degradação do solo de cemitérios

A Fema já se pronunciou publicamente sobre o assunto, e o tratou como uma teoria da conspiração sem base alguma

O próprio apresentador da Fox News que falou dos campos em seu programa disse que não acredita na teoria

Os blogs que espalharam as informações dos shoppings e dos adesivos coloridos são comprovadamente divulgadores de notícias falsas

A fase atual da teoria é fruto dos tempos de pós-verdade em que a internet vive. Quem quer acreditar em algo é servido por uma vasta gama de conteúdos, sem se preocupar com a veracidade

Trata-se mais de uma inversão de papéis em um país onde a maior parte das pessoas encarceradas foram (e são) índios e negros, não a classe média conservadora (branca na maioria)

