Irmãos gêmeos têm o mesmo mapa astral?

Se eles nascerem no mesmo horário, sim (em alguns casos raros, o nascimento de cada bebê pode vir com um intervalo significativo). Para a astrologia, mesmo que os gêmeos não sejam idênticos, tenham sexos diferentes ou venham ao mundo com alguns minutos de diferença, o mapa astral, que é um tipo de “manual pessoal” com todas as predisposições e aptidões levadas para a vida, será igual para ambos.

Isso também se aplica aos bebês de uma maternidade que nasçam no mesmo momento: pela sincronia, todos compartilharão do mesmo DNA astrológico, digamos. Agora, como essência, cada indivíduo é um ser único. Sendo assim, pessoas diferentes podem até ter o mesmo potencial, mas o desenvolverão de maneiras distintas.



FONTE Livro 1.000 Formas de Interpretar o Seu Horóscopo (Girassol Edições)

CONSULTORIA Andreia Modesto, astróloga