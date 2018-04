Por que aviões comerciais não possuem paraquedas?

Há vários motivos. O principal é que, para usar paraquedas, é necessário um treinamento prévio. Seria impossível treinar todos os passageiros em todos os voos comerciais. Mesmo se isso fosse viável, nem daria para abrir as portas da aeronave em pleno voo, porque comprometeria a integridade de quem estivesse lá dentro – a estrutura não aguentaria a pressão. E se, mesmo assim, os passageiros conseguissem pular, talvez não sobreviveriam: os aviões comerciais atingem uma altitude com baixa pressão, pouco oxigênio e frio que chega a -34 oC. Para finalizar, um único paraquedas pode pesar entre 7 e 18 kg, o que implicaria em até 4 toneladas de massa extra no avião, dependendo da quantidade de passageiros.

TdF sugeriu – Henrique Maux

