Por que os relógios sempre marcam 10h10 nos anúncios?

Porque a distribuição dos ponteiros dessa forma dá a impressão de que o relógio está sorrindo – e isso supostamente ajudaria nas vendas do produto. Além disso, ao marcar 10h10, os ponteiros formam uma moldura, conduzindo o olhar do consumidor para a marca, geralmente situada na parte superior do mostrador.

Uma das primeiras fabricantes a estampar uma propaganda de relógio marcando esse horário foi a americana Hamilton Watch, em 1926. Em seguida, a Rolex adotou a ideia, que acabou virando um dos maiores clichês da propaganda.

A Apple rompeu o padrão das 10h10 e sempre mostra 9h41 no anúncio de seus produtos. Sabe por quê? Porque no lançamento de novos iPhones, iPads e notebooks eles surgem no telão 40 minutos depois de iniciada a apresentação, às 9h da manhã. Assim, todos estão marcando o horário certo.

