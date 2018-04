Qual a diferença entre névoa, nevoeiro e neblina?

São principalmente aspectos técnicos. Neblina e nevoeiro são a mesma coisa, mas o primeiro termo é popular e o segundo é utilizado por meteorologistas. Já a névoa pode ser seca ou úmida. A primeira é uma mistura de ar com poluição – sua umidade é sempre menor do que a dos outros fenômenos. Já a segunda, assim como o nevoeiro, acontece quando o ar quente e úmido entra em contato com uma superfície fria e se condensa até formar vapor. Ela tem umidade igual ou acima de 80%, forma-se geralmente em altitudes mais elevadas e tem uma visibilidade de 1 a 5 km. O nevoeiro apresenta umidade sempre acima de 90%, acontece no nível do chão e só permite enxergar a até 1 km.

TdF sugeriu – Igor Benatti

FONTES Climatempo, Jornal de Guará, site do Governo de SP