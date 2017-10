Qual a revista de maior circulação no Brasil? E no mundo?

Pergunta do leitor Erácio Rondon, Votuporanga, SP

No Brasil, é a VEJA, com média de circulação superior a 1 milhão de exemplares por semana. Ela é publicada pela Editora Abril, a mesma que faz a MUNDO ESTRANHO (a melhor revista do país, diga-se de passagem).

A Abril também publicou a edição mais vendida da história, a Playboy de dezembro de 1999 com Joana Prado, a Feiticeira, na capa. Ícone do fim dos anos 90, a então assistente de palco do programa H, da Bandeirantes, vendeu 1,2 milhão de exemplares.

No mundo, o posto de revista de maior circulação pertence a A Sentinela, publicação das testemunhas de Jeová com tiragem superior a 40 milhões de exemplares bimestrais. Ela é gratuita e traduzida para 297 idiomas (incluindo libras, a língua brasileira de sinais). Já a revista mais vendida é a americana AARP, sobre estilo de vida para aposentados. Com celebridades mais velhas na capa, ela vende cerca de 23 milhões de exemplares por ano.

FONTES Abril, Gazette Review e Folha de S.Paulo