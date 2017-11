Qual é a origem do nome das frutas?

PARECE MAS NÃO É

Formato de limão, cheiro de limão, nome de limão, mas é, na verdade, uma lima ácida, outra espécie de cítrico. O limão-taiti (Citrus latifolia) é cultivado há quase 200 anos nos EUA. A palavra “limão” deriva do chinês “limung”, enquanto “taiti” faz referência ao local de origem das sementes trazidas à América.

PURA VITAMINA C

Também conhecida por cereja-das-antilhas ou cereja-do-pará, a acerola recebeu o nome em português provavelmente do árabe “azzaarora”. A fruta era conhecida pelos antigos romanos por nêspera, uma espécie de ameixa. Foram os imigrantes japoneses que trouxeram a acerola para o Brasil, cultivando-a inicialmente na região amazônica.

AOS PORCOS

A partir do latim “ficus” surge o figo, fruto da figueira, que está no idioma português desde o século 13. Curiosamente, há uma ligação dessa fruta na origem da palavra fígado. O nome do órgão vem de “ficatum”, adjetivo em latim usado por romanos para dizer “alimentado com figos” (ao identificar animais que fornecem fígado para comer, como frango, boi e porco). O órgão era chamado de “jecur ficatum”, ou seja, “fígado engordado com figos”. Mas era “jecur”, e não “ficatum”, que significava fígado.



FRUTA DA PAIXÃO

Tudo o que cerca o morango ajuda no clima romântico: a cor avermelhada, o formato de coração, o clima frio em que é cultivado… O nome origina-se no latim “moranicum”, que significa amora. A origem latina também está presente no espanhol “fresa” e no francês “fraise” – que se originam do termo “fraga”.

TOM MARROQUINO

No Brasil ela é conhecida como mexerica, bergamota ou laranja-cravo. Mas, para buscar sua origem, é melhor a versão tangerina. O nome é uma redução de laranja tangerina, ou seja, de Tânger, cidade do Marrocos. A semelhança com a laranja é inegável, mas esse fruto apresenta uma característica imbatível: a facilidade da casca para se desprender dos gomos.

PÉ NA JACA

A jaca vem da Índia, mesma origem do nome em português, que deriva do termo “chakha”. Quando está madura, a jaca tem medidas avantajadas, propícias para “enfiar o pé”. Mas essa expressão é uma mutação idiomática, pois surgiu do jacá, um cesto indígena usado por tropeiros do século 17: quando estavam bêbados, colocavam o pé no jacá, em vez de usar o estribo da cela.



PRODUTO NACIONAL

Nativa do Brasil, a pitanga recebeu esse nome derivado do tupi “pi’tãg”, que significa “vermelho”, em referência à cor da fruta. Com ampla distribuição geográfica, é originária da região que se estende desde o Brasil Central até o norte da Argentina. E, embora não haja dados oficiais, o Brasil é tido como o maior produtor mundial da fruta.

FONTES Livros A Cultura do Limão-Taiti, da Embrapa, Dicionário Unesp do Português Contemporâneo, de Francisco S. Borba (org.), e De Onde Vêm as Palavras, de Deonísio da Silva; sites Ciberdúvidas da Língua Portuguesa, Embrapa, Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) e Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas