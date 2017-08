Qual é o maior outdoor do mundo?

Com 250 m de comprimento e 12 m de largura, o maior outdoor do globo fica às margens da rodovia de acesso ao Aeroporto Internacional King Khalid, em Riad, a capital da Arábia Saudita. Ele tem 3 mil m2 de área, o equivalente a um campo de futebol, e levou três meses para ser montado.

A peça exibe um anúncio do celular G3 da fabricante de eletrônicos sul-coreana LG e foi projetada para resistir aos fortes ventos do deserto saudita. O gigantismo do outdoor, que pesa 1.800 toneladas, foi reconhecido pelo Guinness, o livro dos recordes, em setembro de 2014.

A LG acredita que o anúncio irá gerar um faturamento adicional de US$ 25 milhões ao seu caixa. Por volta de 20 milhões de passageiros usam por ano o Aeroporto de Riad, um dos principais do Oriente Médio.

NISSAN E USAIN BOLT

Para divulgar sua campanha global What if (“E se”, em tradução livre), a montadora japonesa Nissan contratou o astro jamaicano Usain Bolt e espalhou placas luminosas em vários aeroportos do planeta. A imagem do painel sugeria uma disputa entre o corredor e um dos carros da marca. A peça instalada no Aeroporto Internacional de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, foi exagerada: tinha 28 m de comprimento por 6 m de altura, totalizando 174 m2. Iluminada por 183 mil lâmpadas LED, ela foi apontada pelo Guinness em 2013 como a maior do gênero.

GOOGLE NA BIG APPLE

Uma peça tão descomunal quanto o outdoor da LG foi montada na Times Square, no fim de 2014. Com 23 m de altura e 100 m de largura (2.300 m2), ele ocupou toda a fachada do Hotel Marriott Marquis, entre as ruas 45 e 46. O Google foi o primeiro anunciante a alugar o espaço, e pagou US$ 2,5 milhões por mês. Cerca de 300 mil pessoas passam por dia pela Times Square.

FONTES Sites Exame, Guinness Book, Inventiva Comunicação, JCDecaux, LG e Portal Comunique-Se