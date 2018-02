Qual foi a foto mais valiosa tirada por um paparazzo?

Provavelmente foram as fotos que o italiano Mario Brenna tirou da princesa Diana e seu namorado, Dodi Al-Fayed, na costa da Sardenha, Itália, em 1997. O conjunto de imagens, que revelava o namoro da princesa recém-divorciada para o mundo, rendeu pelo menos £ 450 mil a Brenna e ao fotógrafo britânico Jason Fraser, que atuou como seu agente. O provável segundo lugar vai para uma série de fotos de Britney Spears tiradas em 21 de fevereiro de 2007. Na ocasião, após várias horas sendo perseguida pelos paparazzi, Britney saiu de sua Mercedes em um posto de gasolina e atacou o carro de um deles com um guarda-chuva. Ela havia raspado a cabeça havia alguns dias e estava sofrendo uma espécie de colapso público, o que havia atiçado o interesse da mídia e colocado centenas de paparazzi em sua cola. O set chegou a valer US$ 500 mil (cerca de R$ 785 mil na época, ou mais de R$ 1,65 milhão hoje).

Pergunta da leitora – Jocasta Kelly Bidias, Taubaté, SP

FONTES Livros Diana, de Sarah Bradford, e The Truth about Britney Spears, de Phyllis Jager; Daily Mail, The Atlantic e Vice