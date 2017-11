Qual o signo mais comum no Brasil?

O signo mais comum no Brasil é peixes. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), gira em torno de 255 mil o número de brasileiros nascidos anualmente em março, que é o mês com o maior número de aniversários e o que tem exatos 20 dias regidos pelo signo de Peixes. Portanto, cerca de 170 mil pessoas nascidas no terceiro mês do ano são piscianas.

Peixes é um signo de água, e o último do ciclo zodiacal. Ele é famoso por seus devaneios, por sua propensão ao drama, por usa imensa capacidade de empatia e carinho. Piscianos costumam ser excelentes ouvintes e têm um canal mais natural para desenvolver a própria espiritualidade.

Já os 11 dias que sobram de março cabem a Áries, que termina eleito o segundo signo mais comum do país, acolhendo por ano 85 mil novos nativos para sua trupe.

FONTES Livro 1.000 Formas de Interpretar o Seu Horóscopo

CONSULTORIA Andreia Modesto, astróloga