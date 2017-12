Quanto custa ficar nas filas da CCXP

A edição 2017 da CCXP, realizada mais uma vez na São Paulo Expo, zona sul da capital paulista, atraiu uma multidão ainda maior que no ano passado. Nos dias 6 (a abertura, chamada “spoiler night”), 7, 8, 9 e 10 de dezembro, 227 mil pessoas compareceram à feira, batendo o recorde de público, segundo os organizadores.

Toda essa gente está atrás dos painéis com astros de séries e filmes, estandes de estúdios, lojas de marcas nerds, tudo recheado de brindes e produtos, que podem ter descontos ou ser exclusivos da CCXP. E isso acaba gerando filas, de tudo que é tamanho. Algumas tranquilinhas, nível Putty Patrollers de Power Rangers (aqueles soldadinhos ridículos que só apanham), outras pesadíssimas, tão difíceis de chegar ao fim quanto em Super Meat Boy.

Isso tudo fica mais delicado por um detalhe pra lá de importante: a entrada na CCXP não é lá muito barata. O ingresso mais em conta, no primeiro lote, era R$ 79,99. O mais caro, R$ 400. Por dia. Não estamos levando em conta os pacotes gourmet que incluem outros benefícios e que podem custar o mesmo que um Corsa usado (R$ 7 mil era o valor do Full Experience).

Com isso em mente, a equipe da ME cronometrou as filas que encarou nos quatro dias de evento e converteu isso em dinheiro, de acordo com o valor médio do ingresso naquele dia. Veja os resultados.

Afinal de contas, tempo é dinheiro.

No total, ficar em toda essa fila custou R$ 348,58

Valores usados:

Quinta-feira: R$ 79,99 a R$ 300 (valor médio: R$ 189,99)

Horário: 12h-21h

Sexta-feira: R$ 109,99 a R$ 300 (valor médio: R$ 204,99)

Horário: 12h-21h

Sábado: R$ 139,99 a R$ 279,98 (valor médio: R$ 209,98)

Horário: 11-21h

Domingo: R$ 129,99 a R$ 259,98 (valor médio: R$ 194,98)

Horário: 11-20h