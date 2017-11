Que sorteio da Mega-Sena teve mais ganhadores?

O concurso com mais bilhetes premiados foi o 529, realizado em 14 de janeiro de 2004. Quinze volantes acertaram as seis dezenas (1-13-33-38-45-56), rendendo R$ 348.732,75 para cada apostador, o que dá algo superior a R$ 750 mil hoje em dia. O cálculo é feito a partir dos bilhetes, e não de apostadores, pois cada volante pode ter mais de um apostador (é o caso dos bolões). Já o concurso com a maior bolada foi o 1665, a Mega-Sena da Virada de 2014. Quatro bilhetes dividiram o valor de R$ 263.295.552,64. Quase um ano depois, em novembro de 2015, um apostador levou sozinho o prêmio de R$ 205.329.753,89, no concurso 1764 – este é o recorde em premiação individual.

Pergunta do leitor – André Fernando Lopes, Passos (MG)

FONTES Caixa Econômica Federal