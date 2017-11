Que truques e técnicas os escoteiros aprendem?

PERGUNTA DA LEITORA Heloísa Justo, São Paulo, SP

ILUSTRA Thiago Neumann

EDIÇÃO Felipe van Deursen

Armar uma barraca, cozinhar a própria comida, conhecer o ambiente em que está situado, dominar alguns tipos de nós e fazer trabalhos comunitários estão entre as principais funções. Os escoteiros seguem um guia, o P.O.R. (“Princípios, Organizações e Regras”), que explica conceitos, atividades e a hierarquia do ramo. Temer a Deus, ajudar os outros e a si mesmo e desbravar a natureza são os pilares do movimento, criado em 1907 pelo militar inglês Robert Baden-Powell.

Ele queria formar uma geração de rapazes mais independentes e aptos a realizar boas ações. Para isso, organizou um acampamento em que 20 jovens passaram oito dias fazendo atividades ao ar livre, como acender fogueiras, cozinhar e realizar primeiros socorros. O escotismo se espalhou pelo mundo e chegou ao Brasil em 1910. Atualmente, são mais de 40 milhões de praticantes.

Respeito aos mais velhos

Idade conta muito na hierarquia do escotismo

Lobinho

6-10 anos

O foco é a socialização. De maneira lúdica, as crianças aprendem regras e conceitos. Nessa fase, elas dão os primeiros nós

Escoteiro

10-15 anos

As atividades focam a independência. Sob o lema “sempre alerta”, eles se conectam à natureza, montam barracas e hasteiam bandeiras

Sênior

15-17 anos

Praticam esportes, como hóquei sobre a grama, e jogos, como mistério, em que precisam solucionar crimes a partir de cenas criadas pelos mais velhos

Pioneiro

18-21 anos

O objetivo é servir à sociedade. Eles fazem boas ações, como visitar casas de repouso e orfanatos, plantar árvores e brincar com crianças carentes

Sempre alerta

Veja como fazer quatro dos principais e mais básicos nós de escoteiro

FONTES Assessoria dos Escoteiros de São Paulo; Escoteiros