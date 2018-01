Os 10 criminosos mais procurados pelo FBI

PERGUNTA DO LEITOR Augusto Ruszkowski Holz, Camaquã, RS

ILUSTRA Manga Mecânica

EDIÇÃO Felipe van Deursen

A lista dos dez mais procurados não é um ranking, ou seja, não existe um primeiro nem um décimo lugar. Todos estão no mesmo nível

Top 10 do FBI

O que é preciso para entrar na famigerada lista

Em 1950, a polícia federal dos EUA elaborou sua primeira lista dos dez mais procurados. Desde então, ela avalia a quantidade e a gravidade dos delitos cometidos e o grau de periculosidade que o criminoso representa para decidir se o inclui na lista. Em geral, rostos que já estão em evidência na mídia são descartados, pois a ideia é apresentar à sociedade outros bandidos. A recompensa de US$ 100 mil é o valor mínimo padrão estipulado. A partir de então, o montante aumenta de acordo com a fama. A cabeça de Osama bin Laden, por exemplo, chegou a valer US$ 25 milhões logo após os atentados do 11 de Setembro

Tipos visados

Cada época tem seu vilão preferido

Anos 50 Gângsteres e ladrões de banco

Anos 60 Revolucionários e conspiradores

Anos 70 Membros do crime organizado

Anos 80 Traficantes de drogas

Anos 90 Criminosos do colarinho branco

Anos 00 Terroristas islâmicos

Anos 10 Gangues e traficantes latino-americanos