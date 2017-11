18 ditados populares de outros países

1) “Quando um navio está afundando, os ratos são os primeiros a pular fora”

(Die Rattencverlassen das sinkende Schiff)

Alemanha

Esse provérbio , que tem equivalentes ao redor de todo o mundo, surgiu no tempo das grandes navegações. Seu significado é o de que, quando as coisas começam a ficar ruins, as pessoas egoístas – e também covardes – só se preocupam com si mesmas.

2) “A manhã tem ouro na boca”

(Morgenstund hat Gold im Mund)

Alemanha

Essa rima alemã (acredite, em alemão essas palavras rimam) é um recado direto para os dorminhocos e procrastinadores. Ele diz algo como o nosso “Deus ajuda quem cedo madruga”. Sua origem está em um antigo ditado latino: “Aurora musisamica” (algo como “A aurora é a amiga das musas”).

3) “Muito trabalho e pouca diversão tornam Jack um menino aborrecido”

(All work and no play makes Jack a dull boy)

Inglaterra

E vai dizer que isso não é a pura verdade? Quem só trabalha e não se diverte costuma se aborrecer muito – além de aborrecer os outros. O ditado, que surgiu na Inglaterra do século 17, faz referência à obra do sábio Ptah-Hotep, do Egito antigo.

4) “Da Espanha, nem bom vento, nem bom casamento”

(De Espanha, nem bom vento, nem bom casamento)

Portugal

Foi da eterna rixa da Península Ibérica que surgiu esse ditado um tanto maldicente. As cortes de Portugal e da Espanha se notabilizaram por casamentos mal-sucedidos entre os nobres dos dois países – como no caso de Carlota Joaquina e dom João VI. Mas a expressão também tem uma explicação geográfica: como a Espanha tem um território montanhoso, os ventos que chegam a Portugal do leste, durante o inverno, são mais secos e rigorosos que os do oceano, ao oeste.

5) “Estão chovendo cães e gatos”

(It’s raining cats and dogs)

Inglaterra e EUA

Um clichê sobre o clima em língua inglesa (algo como “Estão chovendo canivetes”). Existem várias origens dessa expressão; a mais lúdica diz que seria uma espécie de conexão das tempestades a Odin (deus nórdico do trovão, associado a cães) e a bruxas (associadas a gatos).

6) “Veio para passar khol nos olhos dela, deixou-a cega”

(Ija mishan Kahila, Amaha)

Arábia Saudita

Às vezes, você quer melhorar algo e acaba piorando a situação… Isso não acontece só com você, acredite. Pois é exatamente o recado desse ditado árabe que usa a figura de uma mulher que quer deixar os olhos mais vistosos (khol é uma espécie de lápis preto), mas acaba se dando mal.

7) “Até a Virgem de Pilar, o tempo começa a mudar”

(Hacia la Virgen del Pilar comienza el tiempo a cambiar)

Espanha

A Virgem de Pilar é a padroeira da Espanha. Em 12 de outubro o povo de todo aquele país – e especialmente da cidade de Saragoza, no nordeste espanhol – celebra de o dia da santa em uma grande festividade. Como essa época do ano coincide com o final do calor e começo das chuvas no Hemisfério Norte, a cultura espanhola acabou cunhando esse ditado, que por aqui é um tanto desconhecido.

8) “Não existe tempo ruim, apenas roupas ruins”

(Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder)

Suécia

Também encontrado em inglês no romance Dombey e Filho, de Charles Dickens, o provérbio é muito popular na Suécia. A ideia central é de que tudo é uma questão de adaptação. Assim como qualquer clima é aceitável se estivermos com as roupas certas, tudo na vida pode ser ajustado de acordo com a situação.

9) “Mais quente que sovaco de tosador de ovelhas”

(Hotter than a shearer’s armpit)

Austrália

Expressões sobre o tempo têm variantes em diversos idiomas. A cultura da Austrália, um país de clima quente e com uma população gigantesca de ovinos, moldou esse ditado, que, cá entre nós, faz sentido: afinal, não deve ser muito agradável segurar uma ovelha e tosar sua lã sob um calor escaldante.

10) “Primeiro vem a comida, depois a moral”

(Erstkommt das Fressen, dann die Moral)

Alemanha

Essa expressão popular que também parece uma regra deconduta é uma citação da obra A Ópera dos Três Vinténs, do dramaturgo Bertold Brecht. É uma amostra de que as necessidades básicas (a fome, no caso) conseguem impedir-nos de nos preocupar com as questões que deveriam ser mais importantes.

11) “Melhor bolinhos que flores”

(Hana-yoridango)

Japão

O ditado está relacionado ao Hanami, tradicional costume japonês de contemplar a beleza das cerejeiras na primavera. Aqui, a ideia é a ironia: durante os festivais é comum as pessoas levarem lanches para se alimentar e a gulodice acaba deixando de lado a apreciação das flores.

12) “Na falta de pão, boas são tortas”

(A falta de pan, buenas son tortas)

Espanha

A expressão espanhola vem de uma situação pela qual muita gente já passou alguma vez na vida: chegar tarde demais à padaria e não ter mais pão para comprar. A torta em questão era um tipo de pão seco que dura muitos dias, menos saborosa que o pão comum. Nosso equivalente mais conhecido seria “Quem não tem cão caça com gato”, que tem origem diferente, mas mesmo sentido.

13) “Quando o gato se vai, os ratos conduzem o kolo”

(Kad macke nema, mi’evi vode kolo)

Croácia

O provérbio está ligado ao kolo, tradicional dança da região dos Balcãs e muito executada em casamentos, quando alguém conduz um grande grupo de pessoas dançando em círculo e de mãos dadas. A ideia desse ditado popular é a de que quando alguém que manda se ausenta outra pessoa costuma assumir as rédeas daquela situação.

14) “Grande ou pequeno, cada um carrega sua cruz (madeira)”

(Grande o pequeño, cada uno carga con su leño)

Argentina

O provérbio é comum não apenas na Argentina mas nos países hispânicos e, em geral, de cultura católica. Remete à cruz de Cristo, lembrando que todos nós temos nossos pecados e sofrimentos para carregar.

15) “Nada de cerveja antes das quatro da tarde”

(Kein Bier vor vier)

Alemanha

Essa deve ser uma regra difícil de respeitar. Ainda mais na Alemanha, por causa da tradição cervejeira e da grande variedade da bebida que lá existe. Mas não tem jeito: o alemão é metódico e a regra é clara. Antes do dever, nada de prazer.

16) “Se o cobertor é curto, aprenda a se dobrar”

(Hangga’t makitid ang kumot, matutong mamaluktot)

Filipinas

Esse é um dos muitos provérbios filipinos conhecidos como salawikain, mensagens sobre valores morais transmitidas de geração para geração e que ainda hoje fazem muito sentido. Esse, em especial, traz um recado muito direto: esteja satisfeito com o que você possui e adapte-se, quando necessário.

17) “A neve do ano passado”

(Snøen som falt i fjor)

Noruega

Mesmo em um local de inverno rigoroso, como no caso da Noruega, uma hora o verão chega e a neve derrete. É por essa razão que algo já consumado é como a neve do ano passado: acabou e não tem mais volta.

18) “A neve é a manta do agricultor”

(Kar çiftçinin yorganidi)

Turquia

Surgiu a partir da atividade agrícola, importante para a economia turca. O sudeste turco tem invernos longos e é justamente a neve que protege o solo: ela é um bom isolante térmico e evita que as plantas congelem, garantindo as safras de inverno.

