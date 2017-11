Lobisomen e zumbi pode até assustar, mas o folclore brasileiro está cheio de seres muito mais sinistros do que esses. Esqueça o Saci e conheça alguns dos maiores monstros do Brasil. Todos os personagens são destacadas na obra “Abecedário do Folclore Brasileiro” (FTD Educação e Edições Sesc SP), de Januária Alves.

