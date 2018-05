8 produtos incríveis para você presentear seu lado nerd

Pancadão galáctico

Suas festas não serão mais as mesmas depois que você começar a usar este amplificador bluetooth no formato de capacete de stormtrooper. De funk à Marcha Imperial, vale tocar de tudo!

Preço: R$1699,90

Sai do pé, Bowser!

Ao longo de mais de 30 anos de história, o carisma dos personagens de Super Mario só aumentou. Boa parte deles está reunida neste modelo de Havaianas. Ele é tão colorido e bonito que você vai querer matar a saudade do seu velho Super Nintendo

Preço: 41,99

Equilíbrio perfeito

O Universo Cinematográfico da Marvel está em ruínas, e é tudo culpa dessa poderosa Manopla do Infinito. A linha Marvel Legends da Hasbro conta uma réplica em escala 1:1 com todas as joias usadas por Thanos, com direito a luzes e efeitos sonoros para você dar uma surra em Homem de Ferro e cia.

Preço: R$ 999,99

“Eu quero!”. “Eu sei”

Vai assistir Han Solo: Uma História Star Wars nesse final de semana? A Hasbro lançou uma linha de action figures inspirada no novo filme e, entre eles, este simpático boneco do fora da lei mais famoso da galáxia. Infelizmente, o brinquedo não dá o direito de pilotar a Millenium Falcon

Preço: R$89,99

A origem de tudoO Dia do Orgulho Nerd, ou Dia da Toalha, existe graças a O Guia do Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams. Nada mais adequado, então, do que adquirir uma toalha, considerada um dos itens de sobrevivência mais importantes para qualquer viajante do espaço.

Preço: R$ 59,90

Eu escolho você!

Não é horrível quando a sua bateria acaba bem no meio da sua jornada para se tornar um mestre pokémon? Com este carregador portátil, em formato de poké-bola, isso nunca mais vai acontecer!

Preço: R$ 99,90

Caneca do anão

Você pode aproveitar que hoje é sexta-feira e ir para o happy hour com esta caneca de chopp de Game of Thrones. Ela vem com uma das sábias frases ditas por Tyrion Lannister e com um líquido interno que imita um copo cheio de cerveja.

Preço: R$ 69,90

Ode à nostalgia

Playstation? Que nada! Os fã mais antigos de video game podem matar as saudades dos clássicos jogos da Sega com este console da Tectoy, que atualizou o Mega Drive em um aparelho menor e que já vem com um controle e 22 jogos, com possibilidade de expansão.

Preço: R$ 379,90