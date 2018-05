9 mulheres incríveis que já ilustraram as páginas da ME

Em toda edição da ME, vários artistas dão cor às nossas páginas com suas ilustrações — que, unidas aos textos, moldam nossa identidade e fazem a revista ser do jeito que você conhece. Nossa equipe de arte decide a dedo quem fará parte desse processo, e nossa editora, Bruna Sanches, faz questão de que as mulheres estejam cada vez mais presentes entre os escolhidos.

Pensando nisso, preparamos uma lista de ilustradoras incríveis que já apareceram nas páginas da ME. Conheça 9 artistas de diferentes estilos que, com seu trabalho, deixam claro que lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na arte.

1. Caroline Gariba

–

Com seu estilo realista, Caroline se destacou na ME com a capa da edição 170, “Crianças Médiuns” e com a Teoria da Conspiração “Marilyn Monroe foi assassinada?“. Em seu Instagram, ela posta com frequência representações de mulheres fantásticas, como bruxas, sereias e guerreiras.

Conheça outros trabalhos dela no site e no Instagram

2. Maíra Valentim

–

A Maíra trabalha com ilustrações 3D, usando tantos detalhes que sua arte acaba parecendo um bonequinho de plástico fotografado. Além da ME, onde apareceu na P&R “Por que patos são bons nadadores“, ela também fez trabalhos para a Superinteressante, como a capa do dossiê “265 lugares para conhecer a história da humanidade“.

Conheça outros trabalhos dela no Behance

3. Deborah Horiuchi

–

A Deborah faz ilustrações vetoriais e manda bem com o estilo minimalista, sem sombreado e com traços simples, onde as cores tem a maior sacada. Ela esteve em nosso especial “Manual do YouTube(r)”, dando seus traços à matéria “Como gravar um vídeo para o YouTube”.

Conheça outros trabalhos dela no Behance

4. Cindy Nakashima – Maquinário

–

Além de ter um estilo em cartoon fofíssimo em suas ilustras, Cindy agregou sua caligrafia ao nosso especial “O que de bizarro e curioso aconteceu em 2013”, escrevendo à mão cada título e subtítulo da edição, que terminou com um projeto gráfico diferente e superlegal.

Conheça outros trabalhos dela no Behance e no Instagram

5. Erica Onodera

–

Ilustradora científica e vetorial, a Erica fez algumas P&Rs sobre o corpo humano para nós, como a “Como é uma cirurgia de correção de estrabismo?” e “Como se faz uma cirurgia de redução de mama?“. Ela aparece regularmente na revista Saúde, e manda muito bem em infográficos e imagens minuciosas relacionadas a anatomia, principalmente em 3D.

Conheça outros trabalhos dela no Behance

6. Yasmin Ayumi

–

A Yas é ilustradora, designer editorial da ME e incrível. Além de diagramar um monte de matérias todos os dias, ela criou toda a parte artística de dois infográficos detalhadíssimos — o “Os segredos do Nautilus” e “Como era a reentrada de um ônibus espacial na atmosfera”, publicada na edição de abril deste ano (207).

Conheça outros trabalhos dela no Behance

7. Natália Lima – Sapo Lendário

–

Apesar de assinar todos os trabalhos como Sapo Lendário, nome da dupla formada com o namorado Júnior Ramos, Natália foi a responsável pela capa do especial “Minha experiência sobrenatural” (cujas histórias dão arrepios só de lembrar). Seu estilo lembra o de HQs “diferentonas”, brincando com cartoon e chegando a um resultado muito legal.

Conheça outros trabalhos dela no Behance e no Instagram

8. Deborah Maxx

–

Diferente das outras dessa lista, a arte da Deborah é a fotografia, e não a ilustração. Ela produziu as fotos da matéria “Na flor da (insan)idade” em conjunto com a nossa designer Juliana Caro, também maravilhosa, dando visual às histórias macabras através de brinquedos e objetos.

Conheça outros trabalhos dela no Behance e no Instagram

9. Marília Feldhues

–

O estilo da Marília é focado em cartoon e lembra desenhos como Steven Universo. Ela ilustrou para a gente a P&R “Quais foram as maiores burradas cometidas por exploradores?“.

Conheça outros trabalhos dela no Behance e no Instagram

Incríveis, não? ♥

Para quem busca enaltecer o trabalho de mulheres na arte e conhecer mais minas que ilustram, o site Women Who Draw é um diretório de artistas do mundo todo, organizado de acordo com localização, etnia e interesses pessoais.

Caso você também queira ilustrar para a ME, entre em contato com a gente pelo e-mail mundoestranho@abril.com.br!