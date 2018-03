Barbie lança linha de bonecas sobre mulheres inspiradoras

A Mattel, fabricante da Barbie, divulgou nesta terça-feira (6) que 17 mulheres ao redor do mundo serão homenageadas no Dia Internacional da Mulher. A artista Frida Kahlo, a aviadora Amelia Earhart e a cientista Katherine Johnson terão suas figuras imortalizadas em uma linha de bonecas chamada de “Mulheres Inspiradoras” — a primeira, Frida, chegará às lojas brasileiras ainda em março por R$ 249,99.



Frida Kahlo manifestava seu estilo e perspectiva de uma maneira bastante particular. Sua vida e sua obra a elevaram a um símbolo de ativismo e força. Amelia Earhart foi a primeira aviadora feminina a atravessar o Oceano Atlântico, desafiando os protocolos da época e quebrando recordes mundiais na aviação. Katherine Johnson foi física, cientista espacial e matemática, atravessou barreiras e se juntou a um grupo de mulheres contratadas pela Nasa, trabalhando com “computadores humanos” para calcular o trajeto do primeiro voo tripulado americano para o espaço.

As outras 14 homenageadas não virarão bonecas comercializadas. Em vez disso, elas serão presenteadas com uma cópia única e exclusiva, feita de acordo com sua aparência. Todas foram selecionadas pelo programa Barbie Shero, em que um comitê seleciona mulheres notáveis desde 2015. Confira quem são elas:

Patty Jenkins, cineasta, EUA – Primeira mulher a dirigir um filme com orçamento acima de US$ 100 milhões: Mulher Maravilha

Chloe Kim, campeã e atleta de snowboard, EUA – Mulher mais jovem a ganhar uma medalha olímpica no Women’s Snowboard Halfpipe durante as Olimpíadas de Inverno de 2018

Bindi Irwin, conservacionista, Austrália – Celebridade internacional que herdou a paixão de seu pai – Steve Irwin, o “caçador de crocodilos” – pela vida selvagem e se dedica a inspirar a próxima geração a fazer a diferença no mundo

Nicola Adams, boxeadora, Reino Unido – Duas vezes medalhista de ouro, Nicola é a única boxeadora feminina na história do esporte a ganhar títulos olímpicos mundiais e europeus

Çağla Kubat, atleta de windsurfe, Turquia – Campeã de windsurfe e membro do time de vela e de windsurfe do Fenerbahçe, fundou sua própria escola de windsurfe para jovens surfistas

Hélène Darroze, chef de cozinha, França – Membro da quarta geração de uma família de chefs franceses, tem três restaurantes e duas estrelas no renomado guia Michelin

Hui Ruoqi, campeã de voleibol, China – Décima quinta capitã da equipe feminina chinesa de vôlei, que também ganhou ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016

Leyla Piedayesh, designer e empreendedora, Alemanha – Imigrante iraniana e fundadora da famosa marca de roupas Lala Berlin

Lorena Ochoa, jogadora de golfe, México – Atleta, mãe, empresária e incentivadora do golfe no México

Martyna Wojciechowska, jornalista, Polônia – Apresentadora de TV, editora de revista, autora, diretora e a segunda polonesa a chegar ao topo das montanhas mais altas de cada continente, concluindo o desafio Seven Summits

Sara Gama, jogadora de futebol, Itália – Capitã do time italiano de futebol, membro do Conselho Federal e presidente da Comissão para o desenvolvimento do futebol feminino

Xiaotong Guan, atriz e filantropa, China – Conhecida como filha da nação da China, é embaixadora do “Dia Mundial da Vida”, uma campanha conjunta do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Fundo Internacional para o bem-estar dos animais e conservação da natureza

Yuan Yuan Tan, primeira bailarina, China – Bailarina e dançarina principal no Ballet de São Francisco. É também a principal dançarina convidada no Balé de Hong Kong

Vicky Martin Berrocal, empreendedora e designer de moda, Espanha – Responsável pela direção criativa da empresa Victoria, com coleções que incluem fantasias festivas, vestidos de flamenco, bolsas e joias

Segundo a Mattel, a iniciativa tem o objetivo de motivar as meninas com histórias de mulheres que fazem a diferença ao redor do mundo, além de incentivar a reflexão em torno da importância de bons exemplos. Muito legal, não?