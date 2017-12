CCXP: O que nós descobrimos (e curtimos) na Spoiler Night

A Comic Con Experience 2017 já começou nesta noite de quarta-feira, 6. Essa é uma das grandes novidades da feira de entretenimento neste ano: a Spoiler Night, uma noite anterior ao evento, reservada apenas aos fãs que adquiriram ingressos Full Experience ou CCXP Unlock, e, claro, à imprensa. A equipe da Mundo Estranho esteve lá e conta o que já descobriu (e o que mais curtiu) nas novas atrações.

Tudo indica que o estande da Netflix continuará sendo um dos mais disputados. Desta vez, ele está ainda maior, ocupando dois espaços separados – um deles, menor, só para os figurinos da nova série Altered Carbon. E, melhor ainda, está mais arejado, com boas áreas abertas para quem quiser descansar e ver séries.

As atividades seguem a mesma linha criativa e luxuosa que a Netflix implementou nos anos anteriores. Há um óculos virtual para quem curte Stranger Things, uma cabine de votação para eleger as melhores séries e personagens do ano, um estúdio para tirar fotos no escritório da detetive Jessica Jones ou na cadeira de comando de Star Trek Discovery e um enorme jogo de tabuleiro inspirado em Narcos.

O famoso joguinho da garra, onde você deve apanhar um ursinho de pelúcia, ganhou uma nova versão em que o objetivo, agora, é resgatar a criatura de Okja. E o famoso quiz online via celular, disponível no átrio central do estande e já utilizado nos anos anteriores, continua distribuindo bons brindes.

O espaço da Warner, também um dos maiores, reúne atrações tanto da distribuidora de filmes quanto do canal de TV por assinatura. Fanáticos pela série Supernatural vão passar mal com a possibilidade de tirar fotos com o Chevy Impala de Sam e Dean Winchester.

Já para promover o filme Jogador Número 1, que estreia em março, foi criada uma área onde os frequentadores poderão se divertir com fliperamas antigos. No andar superior do estande é possível conferir os uniformes oficiais de Liga da Justiça.

A CCXP trouxe três boas novidades em sua estrutura. A primeira é que a loja oficial de produtos Harry Potter (a única do tipo fora dos EUA ou do Reino Unido) ganhou um ponto isolado, onde sua inevitável fila não atrapalhará a circulação nos corredores. Além disso, a organização criou um campo de quadribol para entreter as pessoas que aguardam a entrada na loja.

As outras duas novidades são áreas expandidas: uma dedicada apenas aos fãs de anime, com um enorme estande da editora JBC e outras lojinhas; e um setor melhorado para os cosplayers, com apoio da Rede Globo e da Oi. A área conta com cofres que carregam seu celular, além de mesas de maquiagem, acessórios para criar temporariamente sua fantasia e palco.

No estande da Fox, a corrida de obstáculos inspirada em Maze Runner – Cura Mortal ainda não estava liberada para o público, mas o estúdio de tatuagem de Deadpool estava a pleno vapor. Tem tudo para se tornar uma das ativações de marca mais populares e inusitadas da CCXP, daquelas que a galera vai se lembrar por anos. A fila mais longa, porém, estava na “cabine do terror” criada para promover Novos Mutantes. Misteriosa…

Já na parte dedicada aos canais Fox, as atrações de The Walking Dead (um espaço para foto) e Os Simpsons (um tiro ao alvo bem fraquinho) decepcionaram. Por outro lado, a brincadeira envolvendo a nova série S.W.A.T. remete aqueles galpões de treinamento de mira tão comuns em tramas policiais: você dispara uma arma de pressão em um daqueles famosos alvos em forma de torso humano. Mas a atração mais curiosa é mesmo a “garra mecânica humana” para pegar brindes do canal National Geographic.

E eles não foram os únicos a apostar nesse mecânica. No estande da Fini, pela primeira vez na feira, você também precisa virar uma garra humana para tentar “pescar” a maior quantidade de pacotes de bala que puder. Tinha gente saindo com quatro ou cinco embalagens de uma vez. Vale muito a pena!

A Disney caprichou novamente com um dos maiores estandes, onde é possível tirar fotos com vários figurinos da Marvel, sentar no trono de Wakanda, de Pantera Negra, ou posar ao lado de uniformes de Stormtroopers ou cavaleiros da Primeira Ordem. Faltaram, porém, atrações mais interativas ou surpreendentes.