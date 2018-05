–

A partir de 26 de maio, você poderá desvendar os maiores mistérios da cultura britânica, sentir o coração palpitar de medo e, se tiver coragem, ainda ficar cara a cara (ou selfie a selfie?) com seus monstros favoritos da cultura pop. O Centro Cultural São Paulo, na capital paulista recebe a exposição interativa Great British Mysteries, que integra a 22ª edição do Cultura Inglesa Festival – evento anual que reúne shows, mostras de cinema, peças de teatro e muito mais. Este ano, o festival vai de 26/5 a 17/6 e, como sempre, as atividades são gratuitas.

Como ninguém entende mais de terror e suspense que a MUNDO ESTRANHO, o editor-chefe Marcel Nadale foi convidado para realizar a curadoria da exposição, em parceria com o cocurador (e também colaborador da revista) Diego Molina. Juntos, eles selecionaram as histórias mais assustadoras e instigantes para divertir o público e também ensinar um pouco mais sobre a vasta cultura do Reino Unido – cheia de lugares assombrados, acontecimentos inexplicáveis e personalidades inesquecíveis, como Sherlock Holmes e Jack, O Estripador.

O mais legal é que a equipe de produção do Galpão Base, que é responsável pela produção expográfica das exposições do Cultura Inglesa Festival realizadas no CCSP, conseguiu transformar essas histórias em atividades interativas, usando som, vídeo, projeção holográfica e outras tecnologias de ponta. Assim, o público poderá sentir, na pele, como é visitar um dos hotéis mais macabros do mundo, investigar um fenômeno paranormal ou encarar figuras como Drácula e Frankenstein.

“Na exposição e nos outros eventos do Festival, nossos alunos e todo o público são instigados a vivenciar a cultura britânica, os hábitos, a história, a forma como eles usam o idioma. Tudo isso para que possam se comunicar plenamente em um contato profissional ou de lazer”, explica Laerte Mello, gerente cultural da Cultura Inglesa. “Acreditamos que não há aprendizado de uma língua sem o entendimento dos aspectos culturais dela. E o festival permite aos alunos da CI, aos professores e ao público geral entrar em contato com a cultura contemporânea britânica e entender as particularidades deste povo”, complementa Marcelo Romeu Dalpino, gerente acadêmico da instituição.

UM LABIRINTO DE DESCOBERTAS

Dividida em quatro grandes temas de mistério e terror, a exposição Great British Mysteries foi organizada como um pequeno labirinto. Você pode começa-la em qualquer ponto e explorar, na ordem que quiser, cada um dos setores.

As atrações certamente vão cativar o público – especialmente quem gosta de sustos nos níveis mais variados. No cenário dedicado à Mansão Woodchester, um dos imóveis mais assombrados do Reino Unido, o visitante pode “caçar” os fantasmas utilizando o flash da câmera de seu celular. Na Torre de Londres, ele irá descobrir quais espíritos de grandes personalidades históricas ainda vagueiam pela fortaleza. E os mais corajosos poderão tentar ver, com seus próprios olhos, se as lendas que cercam a macabra pousada Ancient Ram Inn são mesmo reais.

–Com tantos casos inexplicáveis na Grã-Bretanha, não é de se estranhar que tenha sido lá que surgiu a investigação paranormal sob critérios científicos. Num dos setores da exposição, o público conhecerá melhor Harry Price, um dos grandes pioneiros nesses estudos. Price ficou famoso por seu minucioso registro dos eventos estranhos na Reitoria da paróquia de Borley, na Inglaterra, no século passado. E, seguindo os passos dele, os próprios visitantes também poderão se tornar “detetives do além”, ajudando a resolver um mistério interativo com pistas espalhadas pelo cenário.

Em 2018, um dos personagens mais conhecidas do terror britânico completa 200 anos. É a criatura do livro Frankenstein, escrito pela britânica Mary Shelley. Para celebrar esse marco, o monstro ressuscitado na ficção pelo doutor Victor Frankenstein ganhou uma estátua ultrarrealista, perfeita para quem quiser tirar uma foto horripilante para as redes sociais. Ao lado dele, o público também poderá posar com Drácula e com o Lobisomem do bosque Cannock – uma lenda urbana que já perdura há mais de 40 anos e que muitos moradores de Staffordshire juram que é real.

UMA SALA DE AULA DIFERENTE

Toda a exposição conta com textos em português e inglês – uma premissa essencial para um evento que busca difundir a língua. Um dos cenários, por exemplo, é uma imensa história em quadrinhos que explica diversas expressões idiomáticas. Uma estação com fones de ouvido em parceria com o streaming de música Spotify apresentará uma playlist especial, inspirada pelo terror e suspense do Reino Unido. Perfeito para quem quiser treinar sua compreensão auditiva ou só curtir grandes artistas e bandas como Black Sabbath e Iron Maiden. Logo ao lado, outra interatividade: tablets oferecerão um quiz bilíngue para você provar que aprendeu tudo sobre os grandes mistérios britânicos.

“A Cultura Inglesa tem como parte de sua missão disseminar cultura britânica e fomentar a criação artística de artistas brasileiros”, ressalta Mello. “O Festival é muito importante, porque cumpre 100% desse papel. Para os alunos e para o público em geral, é muito importante a chance dessa imersão”, conclui. Dalpino reforça o dinamismo desse projeto. “É uma cultura moderna, com linguagem jovem e atual, presente na realidade dos nossos estudantes”, afirma.

A MUNDO ESTRANHO também foi responsável pela seleção dos filmes na mostra “Keep Calm, São Só Zumbis!”, com os melhores filmes britânicos sobre mortos-vivos, entre 1 e 3 de junho. Você pode conferir esta programação e todas as outras atrações do 22º Cultura Inglesa Festival clicando neste link.

SERVIÇO

Exposição GREAT BRITISH MYSTERIES – Não Dá para Explicar. Tem que Sentir

22º Cultura Inglesa Festival

De 26/5 a 17/6

Grátis

Centro Cultural São Paulo

Rua Vergueiro, 1000, São Paulo (ao lado do metrô Vergueiro)

tel.: (11) 3397 4002

