Infográfico: as armas e os poderes de Deadpool

–

O personagem Deadpool foi criado pelo roteirista Fabian Nicieza e pelo desenhista Rob Liefeld para a Marvel Comics. Sua primeira aparição foi em New Mutants #98 (no Brasil, a história saiu em Os Fabulosos X-Men #584, de 1994) como um mercenário contratado para matar Cable (o filho de Scott Summers de uma dimensão paralela). Ele ganhou revista solo em 1998 e, desde então, cresceu para se tornar um dos personagens mais queridos da Casa de Ideias. A fórmula do sucesso mistura um humor ácido que não poupa ninguém, violência exagerada e cartunesca e muitas quebras da quarta parede.

Deadpool estrelou seu primeiro filme solo em 2016 e retornou às telas em maio de 2018 com Deadpool 2.

UNIFORME

–

As luvas são de material à prova de balas e servem para proteger de projéteis. As espadas atuais são de fibra de nanocerâmica (mas já foram de aço e de fibra de carbono no passado). o traje voador permite planar e é usado ocasionalmente.

UTENSÍLIOS

–

GRANADAS

–

BUGIGANGAS

–

Deadpool se tornou membro dos Vingadores quando entrou para a equipe Unidade a convite de Steve Rogers (em Uncanny Avengers Vol. 3 #1, de 2015).

ISQUEIRO

–

Escondido dentro da cueca.

FATOR DE CURA

–

Deadpool ganhou seu fator de cura ao virar cobaia do projeto Arma X. Ele tinha câncer e, quando recebeu os genes de cura de Wolverine, algo inusitado aconteceu: as células cancerígenas também ganharam a cura automática. Ou seja, ele não está livre da doença, mas sim preso numa eterna batalha em que o fator de cura substitui as células que o câncer invencível mata

VEÍCULOS DEADPOOLICOS

–

Usados nas fases Marvel Now! e All New All-Different Marvel.