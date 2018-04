Infográfico: o carro Mach 5 de Speed Racer

–

Ficha técnica

Potência – 5.000 cv

Velocidade máxima – 350 km/h

Transmissão – 6 marchas

–

Botão A – Macaco hidráulico (Auto Jack)

Aciona quatro pernas que erguem o carro. É utilizado tanto para manutenção quanto para saltar obstáculos quando em movimento

Botão B – Cinta aderente (Belt Tires)

Sistema de controle de tração que reveste os pneus com uma cinta superaderente e permite ao Mach 5 correr por qualquer tipo de terreno (pista molhada, neve ou lama), além de distribuir a potência igualmente pelas quatro rodas

Botão C – Serras elétricas (Cutter Blades)

Boas para a remoção de obstáculos, como arbustos e árvores. São muito utilizadas quando Speed Racer é forçado por seus rivais a sair da pista e seguir por caminhos alternativos

Botão D – Vidro protetor (Deflector)

O mecanismo sela o cockpit do carro com um vidro ultrarresistente que protege o motorista contra tiros e choque. Também permite o uso submarino

Botão E – Iluminação especial (Illuminating Eye)

Para a noite. Quando usada com o capacete, que é equipado com um visor especial, permite visão infravermelha. O controle pode ser com ambos os faróis dianteiros ou com apenas um

Botão F – Modo submarino (Frogger Mode)

Função associada à do botão D, que sela o carro. O cockpit se fecha e é abastecido com oxigênio, que flui de um tanque. O suprimento tem capacidade de 45 kg de O , o suficiente para até meia hora sob a água. O botão também aciona um periscópio que varre a superfície – as imagens são exibidas numa tela sobre o painel

Botão G – Robô pombo correio (Go Homing Robot)

O mecanismo ejeta, por uma abertura no capô, uma espécie de drone em formato de pombo. Ao longo dos episódios, o gadget foi usado para transportar mensagens (escritas e gravadas) e pequenos objetos. Também pode fazer fotos aéreas por meio de uma câmera acoplada

Botão H – Controle do robô (Home)

Único botão que não fica no volante, e sim entre os assentos. Trata-se de um controle que envia o pássaro-robô para um ponto pré-programado, normalmente a casa da família Racer. O pequeno joystick no painel serve para controlar o drone

TdF sugeriu – Henrique Maux

FONTES Livro Speed Racer: The Official 30th Anniversary Guide, de Elisabeth Moran; sites Anime News Network e Tatsunoko Productions