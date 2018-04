Infográfico: os uniformes de Deku e Bakugo de My Hero Academia

Em abril de 2018, o anime My Hero Academia (no original, Boku No Hero Academia) estreou sua terceira temporada, para a alegria dos muitos fãs. No Brasil, o anime ainda não é exibido, mas o mangá é publicado bimestralmente pela JBC. Confira neste infográfico as principais características do protagonista, Izuku Midoriya, e seu amigo e rival, Katsuki Bakugo.

Máscara: Veio de uma loja de materiais de construção. A mãe de Midoriya costurou as orelhas depois. Elas são uma homenagem ao cabelo do All Might

Macacão reformado: O original havia sido adquirido numa loja de artigos esportivos. A versão reformada manteve a cor e parte do design

Luvas: Foram compradas numa loja de material de construção

ONE FOR ALL

A grande peculiaridade do dom de Midoriya é que ele pode ser passado de uma pessoa para outra – basta consumir uma amostra de DNA do doador. No caso, Midoriya comeu um fio de cabelo do All Might, seu mentor e maior herói do Japão

O CANHÃO