O que é I Ching?

Pergunta do leitor Robson Vilanova Ilha, São Sepé, RS

Edição Felipe van Deursen

É um texto chinês escrito há pelo menos 2.600 anos. Também conhecido como Livro das Mutações ou das Transmutações, ele é um dos livros mais antigos da história, mas só se tornou conhecido no Ocidente no começo do século 20, quando foi traduzido para o alemão e outras línguas.

Usado ainda hoje como um guia de sabedoria, o I Ching tem origem em oito símbolos fundamentais, chamados de Kua ou trigramas. Esses símbolos correspondem às oito combinações do Yin Yang (o conceito taoísta de dualidade do Universo): Céu, Terra, Fogo, Água, Montanha, Trovão, Vento e Lago. Das combinações dos oito trigramas, formam-se os 64 hexagramas que estruturam o conhecimento do I Ching.

PRESENTE DE CONFÚCIO

Segundo a mitologia chinesa, o I Ching começou a ser criado no período dos chamados Três Augustos e Cinco Imperadores, por volta de 2200 a.C. No século 6 a.C., a obra ganhou a forma que conhecemos, com o acréscimo de As Dez Asas, volumes atribuídos a Confúcio – embora especialistas acreditem que o trabalho tenha sido feito pelos discípulos do filósofo

LENDO O FUTURO

Os 64 hexagramas representam diferentes modelos de conduta. Cada um deles possui um significado, que é interpretado por quem faz o sorteio. Qualquer pessoa pode jogar e interpretar o I Ching, basta estudar a obra

A SORTE ESTÁ LANÇADA

A forma mais comum de sorteio usa três moedas (há modelos chineses feitos especialmente para isso, mas outros tipos de moedas também são usados). As três moedas são lançadas seis vezes, uma para cada linha. As seis linhas, de baixo para cima, formam o hexagrama

CONSULTORIA Constantino K. Riemma, pedagogo e terapeuta, estudioso de I Ching, tarô e astrologia

FONTES Clube do Tarô e IChing.com.br