Para que serve a “pinta” na testa das indianas?

PERGUNTA DO LEITOR Robson Arcanjo Martins, Dom Joaquim, MG

SIMBOLISMO UNISSEX

Desenhar uma pinta entre os olhos é uma maneira simples de alguém demonstrar que segue o hinduísmo. Ou seja, o sinal não é restrito às mulheres nem às indianas. Ele pode ser observado em vários países do sul e do sudeste da Ásia, onde a religião é popular. Aliás, o sinal se chama bindi, em hindi, uma das línguas oficiais da Índia

A RECEITA

A pinta representa uma espécie de “terceiro olho”, que enxerga coisas que os olhos físicos não conseguem. O bindi pode ter vários formatos e cores, mas uma das mais comuns é o vermelho, obtido graças a um pó chamado sindur, feito de pasta de sândalo ou de uma mistura de açafrão vermelho com suco de limão

BELEZA EXTERIOR

O bindi também tem função estética, como uma maquiagem. Então, ele pode incluir joias. Além disso, dependendo da região, ele pode indicar o estado civil da mulher – o bindi vermelho é sinal de que ela é casada (condição que garante um status social diferente). Já o bindi preto é uma proteção contra mau-olhado antes do casamento

