Que indústria fatura mais: do cinema, da música ou dos games?

pergunta Nathan Trofelli, Mogi das Cruzes, SP

OSCAR DA GRANA

Em 2016, os 100 filmes mais lucrativos fizeram, juntos, US$ 25,6 bilhões. Capitão América: Guerra Civil encabeça a lista rentável de super-heróis, com US$ 1,15 bilhão arrecadado. No top 10 também estão Batman x Superman: A Origem da Justiça e Deadpool. As animações Procurando Dory e Zootopia não ficam muito atrás, com US$ 1,03 bilhão e US$ 1,02 bilhão, respectivamente. Já Star Wars: Rogue One faturou US$ 990 milhões.

LEVEL UP

Somando todos os devices e plataformas, a indústria de games se mantém como a mais rentável, com US$ 91 bilhões em 2016. Desse total, US$ 40,6 bilhões vieram de jogos para celular, com destaque para Pokémon Go e Clash Royale. Os games para computador faturaram US$ 34 bilhões, enquanto os para console chegaram a US$ 6,6 bilhões. O restante do lucro ficou por conta dos títulos baixados e por compras feitas dentro do próprio jogo (o conteúdo add-on).

AUMENTA O SOM… POR FAVOR

A indústria fonográfica aumentou os lucros em 3,2% em 2015, chegando a US$ 15 bilhões. O crescimento, o mais significativo em quase 20 anos, foi impulsionado por plataformas de streaming, como Spotify e Apple Music, que aumentaram o rendimento em 45,2%. Esses novos serviços fizeram com que as vendas digitais ultrapassassem a comercialização de produtos físicos (que ainda representam 39%) pela primeira vez. Taylor Swift foi a artista que mais arrecadou: US$ 73,5 milhões.

E A TELINHA?

TV rainha, o resto nadinha. A televisão aberta pode ter perdido público, mas o crescimento dos serviços sob demanda ajudou o segmento como um todo a se manter firme. Com a expansão da Netflix e da Amazon Prime, os canais abertos e pagos começaram a lançar seu próprios streamings. Segundo o Statistics Portal, o faturamento do setor foi de US$ 289 bilhões em 2015, cerca de 6,6% a mais que no ano anterior.

FONTES Sites Superdata – Games & Interactive Media Intelligence, The International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), Box Office Mojo, The Numbers e PricewaterhouseCoopers