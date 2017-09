Quem foi Assis Chateaubriand?

Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo foi o dono de um império jornalístico no Brasil. Nascido em Umbuzeiro, na Paraíba, em 1892, ele pode ser definido como jornalista, advogado, empresário e político, mas é lembrado, principalmente, por ter sido dono dos Diários Associados, conglomerado que reuniu dezenas de jornais, revistas e estações de rádio. Uma de suas criações foi a revista semanal O Cruzeiro, uma pré-VEJA, que teve grande influência política. E vamos lembrar, claro, de seu feito mais conhecido: Chatô trouxe a televisão para o Brasil ao criar a TV Tupi em 1950.

1. Chateaubriand cursou direito em Recife e estreou no jornalismo aos 15 anos, escrevendo para jornais. Em 1917, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde trabalhou como advogado, mas também colaborava para o Correio da Manhã. Ficou conhecido entre empresários, intelectuais e políticos e comprou O Jornal em 1924. Quatro anos depois, fundou a revista O Cruzeiro

2. No final da década de 20, Chatô casou-se com Maria Henriqueta Barrozo do Amaral. Mas o destaque para essa época foi a política: com auxílio do poder da imprensa, apoiou o movimento que levou Getúlio Vargas à presidência do país em 1930 e desenvolveu com ele uma relação de apoio e oposição no decorrer dos anos

3. Empreendedor, Chatô não se contentava apenas com dezenas de jornais, revistas e estações de rádio. Foi então que, em 1950, em São Paulo, trouxe mais uma aquisição para os Diários Associados: a TV Tupi, a primeira emissora de televisão brasileira e da América Latina. Por meio da TV e dos seus outros veículos, aproveitou para se lançar em outras áreas

4. Sempre envolvido com política, Chateaubriand se elegeu senador pela Paraíba em 1952 e, depois, pelo Maranhão em 1955. Mas renunciou ao segundo mandato para se tornar embaixador do Brasil na Inglaterra. Nesse meio-tempo, em 1954, ocupou a cadeira do ex-presidente Getúlio Vargas na Academia Brasileira de Letras

5. No começo da década de 60, uma trombose causou paralisia quase total no seu corpo e as decorrências acabaram sendo fatais nos anos seguintes, até que, em 1968, Chateaubriand morreu. Ele foi velado ao lado de duas pinturas: um cardeal de Velázquez e um nu de Renoir – amante das artes, Chatô havia fundado o Museu de Artes de São Paulo (Masp) em 1947

TdF Sugeriu – Samuel Guterman

FONTES UOL Educação – Biografias, Enciclopédia Itaú Cultural e Acervo Estadão IMAGENS Divulgação/reprodução e TV por Pexels