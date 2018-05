10 astros de Hollywood que eram inventores geniais

Quando se pensa em feitos para lá de fantásticos, a imagem que vem à mente é a de cientistas trabalhando em superlaboratórios, e não de celebridades consagradas por Hollywood. No entanto, é grande o número de famosos detentores de patentes em áreas pouco ou nada relacionadas com o universo do show business.

1) Marlon Brando

No auge da fama, o galã de Uma Rua Chamada Pecado (1951) vivia engajado em movimentos a favor da preservação da cultura indígena-americana e até aprendeu a batucar bongôs. No entanto, por ser muito requisitado no meio artístico, Brando teve de abandonar o instrumento e só voltou a tocá-lo nos anos 2000. Nessa época, prestes a se aposentar, ele se descobriu como designer e criou um tipo de ajuste de tambor, que, embora útil, nunca foi fabricado.

2) Hedy Lamarr

Além de um rostinho bonito, a diva de Sansão e Dalila (1949) também criou o sistema-base do GPS e wi-fi, concluído em 1942. Na época, Lamarr, que entendia de radiocomunicação, bolou o “salto de frequência”, um sistema baseado em ondas de som produzidas pelas teclas do piano. Ofereceu à ideia aos EUA, a fim de que o programassem nos aviões e navios de guerra para despistar os radares nazistas. Porém, o sistema era caro demais e só foi redescoberto na virada do milênio – e até hoje é aplicado.

3) Steven Spielberg

O mestre dos filmes de aventura já se aventurou no mundo dos videogames. Ele projetou jogos de ação e aventura para Sony e Nintendo. Em 1999, Spielberg lançou Medal of Honor, o primeiro game de tiro da Segunda Guerra em primeira pessoa. O sucesso levou a plataforma do PlayStation para PC e Macintosh.

4) Walt Disney

Demitido “por não ter boas ideias”, como alegou seu patrão em 1919, o pai do Mickey Mouse não apenas se consagrou no mundo das animações como é o responsável pela criação do som surround, o áudio alto e nítido das salas de cinema. A tecnologia foi desenvolvida do desapontamento de Disney com o filme musical Fantasia (1940), que produziu com o maestro Leopold Stokowski. Para exaltar a trilha sonora, que soava baixa, Disney então regravou o filme inteiro com microfone e o reproduziu com a ajuda de vários alto-falantes instalados ao redor das salas.

5) Zeppo Marx

Engenheiro mecânico e dono de uma fábrica de engrenagens e correias hidráulicas, o ator e caçula da família de comediantes Os Quatro Batutas (1931) teve participação ativa durante a Segunda Guerra. Foi de sua cabeça que saiu o projeto para o suporte da bomba atômica no avião Enola Gay, que a despejou em Hiroshima, no Japão. Marx também ficou conhecido por criar motores de motocicleta de alta eficiência e baixa potência.

6) Harry Houdini

Dos ilusionistas das três primeiras décadas do século 20, ele foi o primeiro a mostrar nos palcos como eram criados os truques dos mágicos. Houdini também atuou como dublê e ator de películas de suspense e ficção científica, como O Mestre do Mistério (1919) e a Ilha do Terror (1920). Criou em 1921 a primeira roupa de mergulho de metal e borracha usada em operações de resgaste submarino. A peça original, porém, foi destruída durante um incêndio em 1995.

7) Bill Nye

Apresentador da série científica Eureka (1993-1998) e anfitrião do parque Epcot na Disney World, Nye também é engenheiro aeroespacial e cientista da Nasa. Em 2006 ele até participou do comitê da União Astronômica Internacional, que rebaixou Plutão da categoria de planeta para planetoide. No entanto, o feito mais emblemático da vida de Nye ocorreu no anonimato. Em 1969, quando ele era apenas um mecânico de aeronaves de grande porte, desenvolveu o sistema de ajuste de pressão das válvulas do Boeing 747.

8) Paul Winchell

O dublador do Dick Vigarista, vilão do desenho animado Corrida Maluca (1968-1986), era fã de Henry Heimlich, cirurgião queridinho das estrelas, e durante um evento brincou com ele sobre a possibilidade de se criar um coração artificial. Bastou! Heimlich achou a ideia interessante e pediu a Wintchell que a materializasse no papel. O resultado foi um protótipo que, depois de pronto, foi patenteado pelo astro e doado em 1963 para a Universidade de Utah.

9) Florence Lawrence

Não foi por falta de trabalho que essa atriz canadense do início do século 20 se enveredou pela ciência. Com mais de 300 filmes no currículo, Lawrence era também apaixonada por automobilismo, tanto que passou a desenvolver peças para carros. Em 1914, ela criou o “braço sinalizador automático”, hoje conhecido por seta sinalizadora, além da tecnologia das luzes de freio.

10) Julie Newmar

A Mulher-Gato, ou melhor, sua primeira intérprete, na série de TV Batman (1966-1968), desenvolveu a meia-calça, patenteada em 1970. Em entrevistas que deu na época, a atriz revelou que sempre achou seu figurino pouco sedutor e que por isso teve a ideia de costurar meias de náilon escuras a uma calcinha preta. A tendência viralizou e as mulheres passaram a usar as meias “nudemar”, em referência à nudez de Newmar.

FONTES revista Aventuras na História e livro 1001 Invenções que Mudaram o Mundo, de Jack Challoner