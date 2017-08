12 truques dos supermercados para você gastar mais

Você já reparou que a padaria costuma ficar no fundo da loja? Quando você vai até o super só para comprar o pãozinho, tem que percorrer vários corredores, o que aumenta a probabilidade (ou o risco) de você levar algo mais. Esse é apenas um dos muitos truques de marketing camuflados na disposição das seções e dos produtos nos mercados. Pesquisas apontam que 85% das decisões de compra ocorrem dentro da loja. Assim, quanto mais agradável for o lugar (e mais tempo você passar nele), maiores as chances de você gastar mais. Conheça aqui alguns destes truques.

1) DIRETO DA FAZENDA

Frutas, verduras e legumes ficam na entrada da loja em caixotes de madeira, dando a impressão de frescor e de que acabaram de chegar do campo. Além disso, as cores e os odores exalados estimulam seu cérebro, gerando uma sensação de bem-estar.

2) TAMANHO DO CARRINHO

Se você colocar dez itens num carro pequeno, vai parecer que ele está cheio. Seu cérebro recebe um sinal de alerta: “Pare de comprar”. Um carrinho maior evita essa percepção.

3) CADÊ O SUCO?

De tempos em tempos, alguns produtos mudam de lugar. Assim, você vai circular mais pela loja, passando por seções que estariam fora do seu caminho – o que favorece o consumo.

4) PARA OS BAIXINHOS

Não é à toa que os produtos para a criançada, como biscoitos e balas, estão estrategicamente expostos em prateleiras mais baixas, na linha de visão deles.

5) DIREITA, VOLVER!

Estudos apontam que o cliente gasta mais quando circula pela loja no sentido anti-horário, rota mais natural para o cérebro. Para estimular esse caminho, produtos chamativos são posicionados à direita da entrada.

6) PRODUTOS BÁSICOS

A maioria das pessoas vai ao mercado para comprar produtos básicos, como pão, leite, açúcar, carne e suco. Por isso, eles são colocados longe da entrada e espalhados em vários pontos para que você circule mais pelo ambiente.

7) MANIPULAÇÃO SONORA

A música ambiente varia conforme a lotação do lugar. Quando está vazio, ela é mais lenta para o consumidor ficar mais tempo e gastar mais. Quando está cheio, acelera para que ele se apresse, descongestionando a loja.

8) COMPRA CASADA

Do lado da prateleira dos xampus, não é raro encontrar um display com sabonetes; junto à do pó de café, tem uns biscoitos ou chocolatinhos. A junção de produtos complementares é pensada para vender mais.

9) QUE HORAS SÃO?

Notou que é difícil achar um relógio na parede do mercado? Os estrategistas em venda querem que você, literalmente, perca a hora e passe mais tempo comprando.

10) DISPOSIÇÃO NAS PRATELEIRAS

Uma regra de ouro é exibir os itens mais caros na altura dos olhos doconsumidor e os mais baratos embaixo ou em cima. Assim, você dá logo de cara com o mais caro, elevando as chances de comprá-lo.

11) O PREÇO BAIXOU!

Colocar em oferta leite, ovos e outros itens de primeira necessidade (cujo preço é mais fácil de ser lembrado) passa a impressão de que tudo na loja está mais em conta.

12) NA BOCA DO CAIXA

Chocolate, bala, revista, barbeador, pilha… Tudo isso fica exposto na boca docaixa. Por quê? Para fazer você, no último momento, comprar por impulso enquanto espera a sua vez.

