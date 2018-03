7 curiosidades bizarras sobre a Polônia

De vilão a ídolo

Reza a lenda que o país foi fundado após o príncipe Krakus matar o dragão que se escondia no morro Wawel. Hoje, a criatura se tornou um dos ícones do país, com direito a estátua na Catedral de Wawel que cospe fogo de verdade.

Entre na farra

Casamento polonês também tem o lançamento do buquê. Mas a brincadeira não para por aí! “Oczepiny” são desafios que rolam no meio da festa, como passar uma laranja para outro convidado sem usar as mãos ou trocar de roupa com alguém do sexo oposto.

Continue na farra

Seria de imaginar que os oczepiny cansariam os festeiros. Que nada! É comum a celebração recomeçar (do zero!) no dia seguinte – uma tradição conhecida como “poprawiny”. Às vezes, há até um terceiro dia de casamento!

Pau que nasce torto

Ninguém sabe como os pinheiros da Krzywy Las (“floresta torta”) ficaram assim. Uma das teorias é que, na década de 1920, fazendeiros manipularam o crescimento das árvores para fazer móveis curvos.

Todo mundo se entende

O esperanto foi criado na Polônia. Hoje, o país é um dos que mais reúnem praticantes da famosa língua universal artificial. Aqui já rolaram cinco edições do Congresso Internacional da Juventude Esperantista.

Fungo pop!

Mais de 30% do país é coberto por bosques, então muitas famílias gostam de colher cogumelos selvagens. Geralmente, a tradição rola em setembro. Esse ingrediente é muito comum nos pirogis, os típicos pasteizinhos poloneses.

Pressão alta

Estima-se que a mina de sal de Wieliczka tenha começado a ser explorada há mais de um milênio. Com o tempo, ela foi evoluindo, ampliando e, no século 18, praticamente virou uma “cidade subterrânea”.

ESTATÍSTICAS BIZARRAS

800 bisões europeus, outrora extintos, foram criados na floresta Bialowieza

43 invasões ou guerras na Polônia entre 1600 e 1945

35% dos poloneses no mundo todo moram fora da Polônia

5 vitórias do polonês Mariusz Pudzianowski como o “Homem Mais Forte do Mundo”

