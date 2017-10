Brasileira é finalista em concurso que transforma TCC em dança

O Trabalho de Conclusão de Curso, temido TCC, é um desafio que vai aparecer na vida de qualquer universitário, cedo ou tarde. Se desenvolver um já é uma tarefa complicada, você já pensou ter que interpretá-lo em uma dança?

Foi exatamente o que Natalia Oliveira fez. Doutora pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), ela transformou a sua tese “Desenvolvimento de Biossensores para as Ciências Forenses” em um número de dança para participar da décima edição do concurso “Dance Your PhD”, da revista norte-americana Science, e é finalista da premiação. De acordo com a página da Universidade no Facebook, Natalia contou com a ajuda do coletivo Vogue 4 Recife para gravar a performance pelas ruas da capital pernambucana.

O “Dance Your PhD” é promovido anualmente pela Science e premia os vídeos mais criativos. Os autores devem encontrar uma forma de sintetizar a sua pesquisa em um vídeo de dança de curta duração. De acordo com a publicação, é uma forma divertida de simplificar os estudos para a população.No caso de Natalia, a única brasileira dentre os finalistas, o vídeo mostra uma cena de crime e como biossensores – dispositivos que ajudam na identificação de diversas substâncias – podem facilitar o trabalho da polícia forense.

Acha que conseguiria transformar o seu trabalho em uma dança? O link para votar no vídeo de Natalia é este aqui e as votações vão até o dia 30 de outubro.