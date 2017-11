O Cards Agains Humanity vai salvar a América!

Pelo menos é o que promete a campanha publicitária do jogo de cartas pra lá de politicamente incorreto, lançada hoje (15) no site oficial da promoção. A empresa promete reunir todo o dinheiro enviado a eles para a compra de um terreno na fronteira do México com os EUA. Com isso, o presidente norte-americano Donald Trump não conseguiria completar a construção do muro que dividiria os dois países.

Veja abaixo o vídeo da campanha:

Cards Against Humanity é um jogo de cartas de domínio público lançado em 2011, após uma campanha de financiamento coletivo no Kickstarter. A premissa é simples: completar declarações em branco com palavras ou frases ofensivas e politicamente incorretas. Ganha quem elaborar a frase mais criativa ou inusitada.

A brincadeira com o muro faz parte da promoção da empresa para o próximo feriado. Quem contribuísse com 15 dólares receberia um kit em dezembro com seis produtos-surpresa, além de um lugar garantido na área próxima a fronteira, mas todos os kits que eles haviam disponibilizado para venda se esgotaram em poucas horas.

Triste por não poder colaborar? Não tem problema. Ainda vale a pena visitar site da empresa. Todas as informações estão escritas da maneira exata que um site de Cards Against Humanity deveria estar: cheias de humor e sarcasmo.