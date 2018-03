Coca-Cola vai fabricar, pela primeira vez, bebida alcoólica

Após 131 anos de história sem lançar nenhuma bebida alcoólica, a Coca-Cola fará sua estreia no segmento no Japão. A novidade é a versão da empresa para o chu-hi, bebida gaseificada em lata que lembra as linhas “ice” da Smirnoff e da 51. A diferença é que a base alcoólica será de shochu, destilado à base de cereais como arroz ou cevada, bastante popular no país.

Os chu-his tradicionais são feitos de água com gás, shochu e aromatizantes, que podem ser desde pêssego até maçã-verde ou laranja. Eles geralmente tem teor alcoólico de 3 a 8%, concorrendo com a cerveja. A Coca-Cola não revelou se seguirá esse padrão ou se vai se arriscar com novidades, como já fez tantas vezes com a Fanta.

Mas, por enquanto, não vale a pena se empolgar com a novidade — segundo o presidente da Coca-Cola no Japão, Jorge Garduño, é improvável que a bebida seja vendida fora do país.

Não custa sonhar. Se ela fizer sucesso, vai que a empresa se arrisca a lançar aqui no Brasil uma versão com cachaça, catuaba, licor de jurubeba, jurupinga, Netuno, pinga com mel…? Ou melhor não, né? Vá saber.