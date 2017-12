Como é fabricada a seda?

pergunta Robson Vilanova Ilha, São Sepé, RS

1) VIDA DE INSETO

O bicho-da-seda (Bombyx mori) é a lagarta de uma mariposa. A fêmea do bicho, domesticado há mais de 3 mil anos na China, bota até 500 ovos. Ao nascer, a lagarta se alimenta de folhas de amoreira por cerca de 40 dias, quando está pronta para fazer o casulo.

–2) HAJA CUSPE!

Suas glândulas salivares secretam um fluido fibroso, rico em fibroína (75%) e sericina (22,5%), as duas principais proteínas componentes da seda. Essa substância forma um fio, com o qual o animal tece o casulo. O processo demora de três a oito dias e um único fio pode ter de 300 a 900 m de comprimento.

3) ROTA DA SEDA

Os casulos chegam às fábricas, onde passam várias horas em um processo de secagem. A alta temperatura mata as larvas. Os casulos, então, são limpos e cozidos em água fervente e sob pressão (segundo uma lenda chinesa, a imperatriz Hsi-Ling-Shi descobriu a seda quando um casulo caiu em sua xícara de chá quente). Esse processo faz com que as fibras da seda fiquem maleáveis e possam ser desenroladas como um fio.

4) FIO MARAVILHA

Os casulos são transferidos para máquinas fiandeiras, onde são desfeitos e transformados em fios. Depois, são colocados em carretéis, para fazer meadas, e estão prontos para a confecção. Para produzir 1 kg de seda, são necessários 3 mil bichos-da-seda (e cerca de 104 kg de folhas de amoreira)! Como alternativas à seda convencional, existem a sintética, chamada de raiom, e a vegetal, feita de bambu

