“Dinossauro arco-íris” é descoberto na China

Mais um indício de que o Carnaval está logo aí: na última terça-feira (17), cientistas encontraram no noroeste da China fósseis de um dinossauro que possuía penas multicoloridas. De acordo com o material encontrado, acredita-se que ele tenha vivido no período Jurássico, por volta de 161 milhões de anos atrás.

A nova espécie recebeu o nome de Caihong juji, que em mandarim significa “arco-íris com a crista grande”. Analisando as penas fossilizadas, os pesquisadores puderam observaram as melanossomas, células que armazenam melanina e que são responsáveis pela coloração dos animais. No estudo, publicado pela Nature Communications, os cientistas encontraram semelhanças entre elas e as células de pigmentação das penas do beija-flor.

A imagem construída do Caihong aponta que o animal era bípede (parecido com um velociraptor) e que provavelmente se alimentava de lagartos e pequenos mamíferos. A plumagem servia mesmo para atrair companheiros e mantê-lo aquecido, e não para voar.